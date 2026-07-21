Com investimento de R$ 13 milhões, o Passo Fundo Valley ampliou em 75% a capacidade do parque tecnológico. UPF / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Em meio à expectativa de crescimento nos próximos anos e ao lançamento de uma nova ferramenta de previsão climática, a multinacional gaúcha Irriga Global escolheu o recém-inaugurado Passo Fundo Valley, parque tecnológico da Universidade de Passo Fundo (UPF), como nova casa. Parte da equipe que atuava em Santa Maria, onde a empresa nasceu há 26 anos, passa agora para o norte do Estado, onde ficará instalada a área voltada à pesquisa e desenvolvimento. A estrutura administrativa permanece na cidade da região Central.

De acordo com Reimar Carlesso, CEO da Irriga Global, a mudança faz parte da estratégia de acelerar o desenvolvimento de novas tecnologias e preparar a companhia para um novo ciclo de expansão:

— Vamos estar mais próximos de outras empresas do segmento, além de diferentes laboratórios e departamentos da UPF. Optamos por investir ainda mais em tecnologia, depois de um período mais desafiador para o agronegócio, para estarmos preparados para essa nova realidade.

Em termos de mão de obra, a expectativa é contratar entre 10 e 15 profissionais da área de Tecnologia da Informação para reforçar a equipe em Passo Fundo. A sede internacional da Irriga Global fica na Suíça e atende clientes em 21 países.

O movimento de expansão, que busca focar em áreas com e sem irrigação, coincide com o lançamento do Weather Forecast, ferramenta integrada ao software IrrigaNet que permite previsões climáticas de seis e nove meses. A tecnologia combina diferentes modelos climáticos internacionais com um nacional e cruza informações com uma série histórica para estimar possíveis desvios climáticos.

— Isso permite ao produtor ajustar o manejo, planejar investimentos e tomar decisões com mais segurança em um cenário de margens cada vez mais apertadas — explica Carlesso.

Para Ricardo Fantinelli, gestor do UPF Parque e coordenador do Tecnoagro, a chegada da empresa fortalece o ecossistema de inovação voltado ao agronegócio e consolida Passo Fundo como um polo de desenvolvimento tecnológico.

Com investimento de R$ 13 milhões, o Passo Fundo Valley ampliou em 75% a capacidade do parque tecnológico no norte do Estado. Criado há cinco anos, o Tecnoagro reúne mais de 40 empresas e conecta pesquisadores, startups, empresas, governo e produtores em projetos de inovação.