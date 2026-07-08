O desempenho foi impulsionado pelo aumento das compras de países como Costa Rica, Senegal, Gâmbia, Venezuela, Canadá, Cuba e Peru. Paulo Rossi / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O arroz foi o produto agrícola que mais ampliou as exportações do Rio Grande do Sul em volume no primeiro semestre deste ano. Entre janeiro e junho, o Estado embarcou 896,9 mil toneladas do cereal, crescimento de 88% em relação ao mesmo período de 2025, segundo dados do ComexStat compilados pela Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul).

O avanço, porém, não foi acompanhado na mesma intensidade pela receita. As vendas externas do cereal renderam US$ 260,8 milhões, alta de 36% no período. A diferença entre o crescimento do volume e do faturamento reflete o cenário de preços mais baixos do arroz no mercado internacional.

— Com esses preços deste ano, a exportação é uma ferramenta essencial — resume o assessor de Relações Internacionais da Farsul, Renan Hein dos Santos, referindo-se à alta oferta no mercado interno.

O desempenho foi impulsionado pelo aumento das compras de países como Costa Rica, Senegal, Gâmbia, Venezuela, Canadá, Cuba e Peru.

Se o arroz liderou o crescimento em volume, os bovinos vivos registraram a maior expansão em receita. O faturamento com as exportações do segmento chegou a US$ 222,9 milhões no semestre, alta de 113% em relação ao mesmo período do ano passado.

— O mercado mundial está com oferta bastante restrita e, como temos pouquíssimos frigoríficos habilitados a exportar para os principais mercados, a exportação de bovinos vivos acaba se tornando um escape viável — justifica Santos.

No conjunto do agronegócio gaúcho, as exportações somaram 10,7 milhões de toneladas entre janeiro e junho, alta de 9,1% frente ao mesmo período de 2025. Em receita, os embarques alcançaram US$ 6,8 bilhões, crescimento de 8,3%.