O que fez as cooperativas do agro no RS crescerem em 2025, apesar da estiagem

Presidente da Fecoagro, Adriano Borghetti (E), e do Sistema Ocergs, Darci Hartmann (D), falaram sobre os resultados. Sistema Ocergs / Divulgação

Foi a porção indústria que fez com que as cooperativas do agro crescessem em 2025 no Rio Grande do Sul, apesar das perdas causadas pela estiagem. É o que apontam os dados da Expressão do Cooperativismo Gaúcho apresentados nesta quinta-feira (2) em Porto Alegre. Ao todo, os sete ramos do segmento fecharam o ano passado com um faturamento de R$ 103 bilhões, alta de 10% sobre o resultado anterior.

— Decorre (esse crescimento do ramo) da capacidade de adaptação, dessa industrialização e inovação das cooperativas do agro — pontuou Mário de Conto, superintendente do Sistema Ocergs.

Nas cooperativas industrializadas, o ano passado foi de crescimento de 10%. Nas que trabalham com o produto primário, houve recuo de 4,5%. Ou seja, aquelas que processam e agrega valor ajudaram a amortecer o impacto de nova estiagem no Estado.

— As que trabalhavam basicamente com grão ficaram estagnadas, algumas até reduziram um pouco (os resultados). Mas temos 20% da atividade que é indústria, e a área de consumo e varejo também teve um resultado muito grande. A cooperativa que está diversificando conseguiu fazer esse equilíbrio — acrescentou o presidente do Sistema Ocergs/Sescoop, Darci Hartmann.

Nas atividades industriais das cooperativas do agro, estão os laticínios, frigoríficos, vinícolas e produção de ração. Os biocombustíveis também já estão no radar, como se vê na Soli3, que reúne Cotrijal, Cotripal e Cotrisal, para o processamento de biodiesel.

— Essa parte industrial teve um movimento que conseguiu equalizar e melhorar um poucos índices em relação ao faturamento geral. Além disso, um ponto importante são as intercooperações, que estamos trabalhando. Precisamos olhar algumas coisas em conjunto — reforçou Adriano Borghetti, presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do RS (Fecoagro-RS).

As sobras no ramo agropecuário também cresceram: somaram R$ 1,7 bilhão. Em todos os ramos de atuação, o cooperativismo gaúcho encerrou 2025 com um faturamento de R$ 103 bilhões, avanço de 10% sobre 2024.