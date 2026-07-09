Economista mineiro e membro da Academia Brasileira de Letras Eduardo Giannetti da Fonseca, no Campo das Ideias. Maurício Concatto / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

No palco do Campo das Ideias, promovido pelo Senar-RS nesta quinta-feira (9), em Porto Alegre, o economista mineiro e membro da Academia Brasileira de Letras Eduardo Giannetti da Fonseca traçou um panorama do cenário econômico global. Embora o mundo viva um período de forte turbulência, ele frisou ser fundamental distinguir os movimentos passageiros das transformações que vieram para ficar. Entre elas, Giannetti destacou o fim da era da hiperglobalização, que, na sua visão, abre uma nova janela de oportunidades para o Brasil. Para o economista, o país pode recuperar competitividade ao industrializar suas vantagens comparativas, agregando valor a ativos como recursos naturais, energia e biodiversidade. Confira os principais trechos da entrevista.

Vivemos um período de globalização. Essa era chegou ao fim?

O fim da hiperglobalização veio para ficar. Não vamos voltar àquela era de ouro da globalização, que foi o período que se abriu em meados da década de 1980 e que começa a terminar com a crise financeira de 2008. Mas não vamos regredir também para um mundo de economias totalmente fechadas, autárquicas, protecionistas e sem fluxo de capitais e de pessoas. O mundo não embarcou numa guerra protecionista, como foi o caso na década de 1930.

O agronegócio brasileiro vive a iminência de uma tarifa extra dos Estados Unidos para produtos do setor, a vigência de uma cota chinesa para as exportações de carne bovina e o possível embargo da União Europeia a produtos de origem animal. São políticas momentâneas ou que vieram para ficar?

Os Estados Unidos fizeram um gesto unilateral, e o grande temor é que esse gesto radical americano de protecionismo deflagrasse em outros países movimentos análogos de proteção dos seus mercados. Felizmente, o mundo, com maturidade, não respondeu com uma onda protecionista. Agora, os indícios, como você bem lembrou, estão pipocando a todo momento. Os Estados Unidos instauraram uma quase revolução permanente das regras do jogo. Ninguém mais sabe quais serão elas. Se vier outro presidente americano, pode reverter e provavelmente reverterá toda a bagunça que Trump instaurou. E os países estão buscando se reposicionar. Os europeus estão tendo que investir em armamento, a China está percebendo que vai ter que se regionalizar, ou seja, não vai mais contar com um mundo tão favorável quanto foi no passado recente. Tendo a crer que essa reconfiguração abre para o Brasil, com as suas características geopolíticas e econômicas, um espaço em que é possível recuperar o dinamismo que perdemos. E o mundo vai precisar de nós. Os europeus vão precisar do nosso agronegócio, os asiáticos vão precisar das nossas terras raras, dos nossos minerais. Todo o nosso potencial de biodiversidade é muito relevante para o mundo. Energia renovável também. Então, acho que esses exemplos que você dá são muito episódicos, não são realidades permanentes e o mundo não embarcou num protecionismo à lá década de 1930.

Mas o governo e o próprio setor precisam fazer o dever de casa, como a comprovação do não uso de antimicrobianos, que é o que pode travar a partir de setembro embarques para a União Europeia.

Sem dúvida. Aí tem que ter comunicação, serenidade de negociação. Que, aliás, o Brasil tem mostrado. A nossa diplomacia se revelou muito serena e muito madura quando foi afrontado por tentativas dos Estados Unidos de interferir no Supremo Tribunal Federal brasileiro, impondo uma tarifa exorbitante. O Brasil não reagiu batendo portas, chutando o pau da barraca. O Brasil negociou, está negociando. Acho que o caminho é esse.

Considerando esse cenário atual, de reconfiguração das cadeias globais e maior protecionismo, quanto tempo o país levará para recuperar competitividade e voltar a crescer?

Desde já. O tempo hoje é muito acelerado, e as coisas acontecem rapidamente. Há um interesse muito grande de investidores estrangeiros em trazer capitais para o Brasil para driblar perigos, incertezas e ameaças que a hiperglobalização trouxe. Cabe a nós negociarmos termos vantajosos para que esse interesse do mundo redunde em crescimento e dinamismo na economia brasileira. Criação de empregos, agregação de valor e tudo mais. O fato de haver muita rivalidade, ou seja, de não haver mais uma hegemonia americana, nos favorece, porque nós podemos arbitrar propostas. E eles estão buscando, dentro da sua ótica de interesse, encontrar parceiros confiáveis e amigáveis. Nós somos um. O leste europeu está complicado, a Ásia e o Oriente Médio também.

O senhor diz que há três oportunidades para o Brasil aproveitar: o capital humano, a infraestrutura e a reforma fiscal. Há risco de perdê-las se não abraçarmos logo?

A temporalidade dos três é diferente. O capital humano é um desafio geracional, mas tem que começar. E o Brasil ficou muito defasado. Uma das razões é que a nossa economia é muito fechada. As empresas não são penalizadas pelo fato de não terem a mão de obra qualificada, porque o mercado brasileiro tolera qualquer coisa. Na Coreia do Sul, quando resolveram integrar o mundo e participar da hiperglobalização, eles perceberam que se não tivesse tecnologia e mão de obra muito qualificada, não iam entrar no jogo. Falta prioridade, valores, na ótica econômica. Infraestrutura, eu diria que está no meio. E ajuste fiscal também não dá para esperar. É uma questão do início do mandato do próximo governo. Capital político forte, sistema político ainda desorganizado, portanto menos capaz de oferecer resistência, e uma tensão aguda para a necessidade de colocar a dívida pública brasileira em trajetória de equilíbrio. Não é uma coisa instantânea, mas anuncia de forma crível um superávit primário que garanta que a dívida pública não continuará crescendo como ela cresceu nos últimos anos.