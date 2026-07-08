Christian Vogt recebeu premiação na Itália. Azeite Milonga / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

"Anita" e "Giuseppe Garibaldi" voltaram a uma batalha quase dois séculos depois da Revolução Farroupilha. Mas a disputa desta vez ficou no universo dos azeites. Os dois são nomes de rótulos da Azeite Milonga, de Triunfo, que o produtor Christian Vogt resolveu misturar por curiosidade. Desta experiência nasceu o blend 1835, um azeite de oliva que conquistou a medalha de ouro no EVO IOOC Italy, um dos principais concursos internacionais do setor realizado, como o nome já diz, na Itália.

O nome faz referência ao início da Revolução Farroupilha. Produzido com azeitonas da safra deste ano das variedades frantoio e picual e perfil herbáceo, o azeite busca manter viva, dentro e fora da garrafa, o perfil aguerrido dos gaúchos, lembrou Vogt ao receber a premiação:

— Lá atrás brigamos por impostos, pela facilidade de produtos de fora entrarem no mercado interno e pela falta de valorização dos produtos locais. Agora estamos travando essa mesma batalha com o azeite de oliva gaúcho.

A comparação faz referência aos azeites importados vendidos atualmente no mercado brasileiro. O Ministério da Agricultura tem identificado produtos estrangeiros comercializados como azeite extravirgem, embora não atendam aos critérios dessa categoria. Como esses rótulos costumam chegar às prateleiras com preços mais baixos, o setor diz que enfrentam concorrência desleal com os produtores nacionais. Isso porque o azeite é classificado em três categorias de qualidade: extravirgem, virgem e lampante, sendo o extravirgem o de maior padrão.

Os premiados

Além deste blend, outros três rótulos da Azeite Milonga também foram premiados no concurso. Em todo o Brasil, o setor levou 127 premiações, sendo 98 medalhas de ouro e 29 de prata (veja a lista aqui).

A safra ajudou, reconheceu Vogt à coluna. O clima foi positivo tanto em qualidade quanto em quantidade. Em 50 hectares de oliveiras da Azeite Milonga, a propriedade colheu 160 toneladas de azeitonas e produziu 19 mil litros de azeite de oliva — um volume recorde para a fazenda. No ano anterior, apenas 4 mil litros de azeite haviam sido produzidos.