"Nunca houve transição, sempre foi adição energética", diz ex-diretor-geral da ANP sobre biocombustíveis 

Décio Oddone esteve em evento do Senar-RS realizado na Capital. Maurício Concatto / Divulgação

A alta de preço do petróleo que vem como efeito da guerra no Oriente Médio acende o alerta sobre a segurança energética global. E amplia o espaço potencial a ser ocupado pelos biocombustíveis. E foi para entender a perspectiva de quem está "do outro lado do balcão", que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Estado (Senar-RS) convidou o engenheiro Décio Oddone para participar do Campo das Ideias, evento realizado na Capital. Com longa trajetória na indústria e atuação como diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo (ANP), ele falou sobre a ideia de soma de matrizes energéticas. Confira trechos da entrevista abaixo:

Quem está "do outro lado do balcão", também vê oportunidades no avanço dos biocombustíveis?

Acho que não tem um outro lado. Se fala muito em transição energética, mas nunca houve, sempre foi uma adição energética. Desde a Revolução Industrial, quando surgiu o uso do carvão, todas as outras fontes de energia que apareceram se somaram à oferta já existente. Nunca houve uma substituição de qualquer fonte energética. Teve o carvão, depois veio o petróleo, o gás, a eletricidade, a nuclear, as renováveis e nunca houve uma substituição. Sempre a demanda energética cresceu, e a participação das diferentes fontes foi crescendo. Tanto que, mesmo o carvão, que é a mais intensa em emissão de carbono, não chegou ainda no pico de demanda. É previsto para os próximos anos, mas não chegou ainda. Vale o mesmo para o petróleo, para o gás. Nos últimos anos, vimos o surgimento forte dos renováveis, mas ainda tímido em relação ao consumo global. Embora o crescimento tenha sido muito rápido, o volume absoluto ainda é relativamente pequeno. Isso abre um espaço muito grande para os renováveis, especialmente aos biocombustíveis. Não tem competição entre petróleo, gás, carvão e biocombustíveis. Tem espaço porque a sociedade demanda energia de qualquer forma. A solução para a transição energética não é redução de oferta, é aumento de oferta, é mais uma adição energética.

Mas vê essa coexistência como um fator que ainda freia o avanço dos renováveis?

Pelo contrário. Vamos pegar o exemplo do Brasil: tem etanol que compra diretamente, que é misturado à gasolina, e tem o biodiesel, que é misturado no diesel. Temos mais de 40 mil postos de gasolina no Brasil, onde vende gasolina, diesel, etanol. Na bomba, você vende etanol e biodiesel misturado. Então, acho que a infraestrutura do combustível fóssil, na verdade, é um alavancador do uso de biocombustível, diferentemente do carro elétrico, porque o carro elétrico requer uma outra infraestrutura que hoje não tem.

A hegemonia brasileira na produção de biocombustíveis pode acabar despertando barreiras tarifárias mundo afora?

Uma das questões que se discute na questão tarifária Brasil-Estados Unidos, e não é de hoje, são as tarifas de etanol. Sempre teve uma demanda americana para a redução das tarifas de importação de etanol pelo Brasil, ou pelo menos cota. Acho que tudo isso são questões comerciais que vão e vêm e fazem parte das disputas e dos acordos comerciais que acabam surgindo o que parece. Previsível é que depois do choque da guerra da Ucrânia, é que a sociedade e os governos vão se preocupar mais com garantia no fornecimento, com segurança energética, e aí o biocombustível ajuda, primeiro, a diversificar a matriz a reduzir as emissões e a ter garantia do suprimento. Porque as fontes de produção de biocombustível podem ser bem mais variadas do que as fontes de petróleo. Podem ser produzidos localmente, isso dá uma maior segurança energética.

A crise amplia o potencial a ser ocupado pelo biocombustível?Seguramente, ganha espaço. Não vou dizer que reduzirá o da gasolina, do diesel, mas ganhará espaço e relevância. E aí é uma oportunidade para o Brasil, para o Rio Grande do Sul. Estamos começando a ter primeira planta de etanol local, pode ter um impacto no preço no Estado. Nunca foi muito competitivo em relação à gasolina, porque veio de fora. Se tem produção local, começa a criar as condições para que o consumo aumente, e preço competitivo é sempre o principal incentivo ao consumo.





A estrutura mais sólida que existe hoje para o processamento de biocombustível pode fazer o produtor direcionar a produção mais para o biocombustível?

A produção agrícola tem dois caminhos: o do alimento e o do biocombustível. Acho que o do biocombustível agrega valor ao produtor rural, porque cria uma demanda que não existia. Acredito que essa questão de segurança energética, essa necessidade que o mundo tem por um maior volume de energia e a necessidade de redução de emissões fará com que o papel dos biocombustíveis seja crescente na matriz global.

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