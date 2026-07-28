Missão da UE vem ao Brasil no final de agosto e pode reverter restrição às exportações de carne

A UE abocanhou uma fatia de 7% das exportações totais de frango do Brasil no 1º semestre deste ano. ABPA / Divulgação

A vinda de uma missão da União Europeia (UE) ao Brasil, no final de agosto, traz expectativa de que a restrição à entrada de carnes no bloco possa ser revertida. Presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin avalia que é factível, apesar do curto espaço de tempo entre a visita da comitiva e o prazo da proibição, em vigor a partir de 3 de setembro.

— É possível, pode tomar a decisão com base nas informações iniciais, não no relatório final — pontuou o dirigente.

O ponto central da UE para barrar a importação de proteína animal do Brasil é a comprovação da não utilização de antimicrobianos. O bloco entende que faltam garantias da fiscalização, que fica a cargo das autoridades sanitárias oficiais, de que o uso não é feito na produção. Camadas adicionais de controle devem ser implementadas, para além dos frigoríficos, nas fábricas de ração e nas propriedades.

— O setor continuará fazendo o que faz, há segregação da produção — explicou Santin.

A UE abocanhou uma fatia de 7% das exportações totais de frango do Brasil no 1º semestre deste ano. Mesmo com a restrição e outros desafios globais, como o imposto pelo fechamento do Estreito de Ormuz, a ABPA projeta que as exportações de aves fechem 2026 com aumento de até 10,3% (veja abaixo).

Projeções para 2026

Carne suína

Produção: até 5,87 milhões de toneladas (até 5% a mais que 2025)

Exportação: até 1,6 milhões de toneladas (até 5,9% a mais que 2025)

Disponibilidade: 4,27 milhões de toneladas (até 4,6% a mais que 2025)

Per capita: até 20 quilos por habitante (até 4,6% a mais que 2025)

Ovos

Produção: 64,8 bilhões de unidades (até 4,1% a mais que 2025)

Exportação: 30 mil toneladas (até 26,6% a menos que 2025)

Per capita: 301 unidades por habitante (até 4,5% a mais que 2025)

Carne de frango

Produção: 16 milhões a 16,15 milhões de toneladas (até 5,6% a mais que 2025)

Exportação: até 5,87 milhões de toneladas (até 10,3% a mais que 2025)

Disponibilidade: 10,27 milhões de toneladas (até 3,1% a mais que 2025)

Per capita: até 48,1 quilos por habitante (até 3,1% a mais que 2025)

Fonte: ABPA