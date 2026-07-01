Ministério da Agricultura prorroga para 2027 novas regras para o morango

Exigências buscam fazer com que os produtores entrem em conformidade com parâmetros do Mercosul. Felipe Nyland / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O Ministério da Agricultura prorrogou para fevereiro de 2027 a entrada em vigor de novas regras para o morango. As exigências estão previstas na portaria da pasta nº 886/2026, publicada na segunda-feira (29), no Diário Oficial da União, e são consideradas prejudiciais pelos produtores da fruta no Estado.

No início deste mês, a pasta havia informado a suspensão, por 60 dias, da cobrança das exigências, conforme publicado na coluna. A prorrogação foi trabalhada pelo presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Eugênio Zanetti, e pelos deputados Heitor Schuch e Elton Weber.

Entre as novas regras estão a padronização por tamanho, limites para defeitos nos frutos e tolerância de apenas 3% no peso das embalagens. O objetivo é fazer com que os produtores entrem em conformidade com parâmetros do Mercosul.

No entanto, para o setor, as mudanças poderão ampliar burocracia, elevar custos de produção e provocar desperdícios de alimentos.