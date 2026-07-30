A China é o principal destino da carne bovina exportada pelo Brasil. Tadeu Vilani / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A estratégia da China, por enquanto, é esperar. Mesmo com o Brasil tendo contabilizado o esgotamento da cota de 1,1 milhão de toneladas de carne bovina, Pequim decidiu acompanhar a evolução do cumprimento dos volumes destinados aos demais países fornecedores antes de avaliar uma eventual revisão dos limites de importação. A sinalização foi dada por representantes da Embaixada chinesa durante reunião com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), na terça-feira (28), em Brasília.

Além do Brasil, a Austrália já atingiu integralmente sua cota. Cenário que é diferente em países como Uruguai e Argentina, que, até o momento, não teriam utilizado todo o volume estabelecido.

Apesar da cautela chinesa, o setor brasileiro mantém a expectativa de que a medida de salvaguarda seja flexibilizada. A China é o principal destino da carne bovina exportada pelo Brasil.

— Por ora, identificou-se redução nas atividades dos frigoríficos. Alguns anunciaram férias coletivas, outros diminuíram a produção. Também houve redirecionamento de produtos — afirma o presidente do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados no Estado do Rio Grande do Sul (Sicadergs), Ronei Lauxen.

E as empresas já têm a organização da retomada dos embarques em mente. Em outubro, os frigoríficos iniciam o ciclo de abates, cortes, embalagem e congelamento da carne para que as exportações sejam retomadas entre novembro e dezembro. Afinal, a cota, agora de 1,12 milhão de toneladas, será renovada em janeiro de 2027.

Entenda

O sistema de cotas foi adotado pela China após reivindicações de produtores locais, que alegaram prejuízos provocados pela concorrência internacional

A medida de salvaguarda está em vigor entre 1º de janeiro de 2026 e 31 de dezembro de 2028

A cota aumenta progressivamente. Em 2026, para o Brasil, ficou estabelecido um volume total de 1,106 milhão de toneladas

Em 2027, será de 1,128 milhão de toneladas

E em 2028, de 1,151 milhão de toneladas