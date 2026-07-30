Matchá de erva-mate? Empresa gaúcha cria versão brasileira da bebida que virou febre

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Tradicional chá japonês, o matchá virou febre em cafeterias e confeitarias ao redor do mundo. Agora, uma empresa gaúcha quer mostrar que a erva-mate também pode ocupar esse espaço. Inspirada na técnica usada para produzir o famoso pó de chá verde, a Inovamate, de Ilópolis, no Vale do Taquari, desenvolveu uma versão feita exclusivamente com folhas de erva-mate moídas em moinho de pedra. A aposta ganhou até identidade própria: Matiá, uma referência à mateada e à proposta de criar uma versão brasileira do matcha.

A ideia nasceu ainda em 2017, quando a primeira sommelier de chá e erva-mate do Brasil, Carla Saueressig, provocou a empresa.

— O matchá virou uma tendência mundial, mas sempre pensava: por que não fazer isso com a nossa erva-mate? Temos uma planta riquíssima e pouco explorada fora do chimarrão — conta Carla.

O matchá tradicional é obtido a partir do tenchá, folhas de chá verde cultivadas sob sombra por cerca de três semanas antes da colheita. A redução da luz faz a planta produzir mais clorofila e altera sua composição, resultando em um sabor mais adocicado. Depois da colheita, as folhas recebem calor para interromper a oxidação e são moídas lentamente em moinhos de pedra até se transformarem em um pó extremamente fino. Foi justamente esse conceito que inspirou o desenvolvimento do Matiá. Mas o desafio estava longe de ser simples.

A sócia-proprietária da Inovamate, Ariana Maia, conta que foi um ano e meio de desenvolvimento apenas para criar o equipamento adequado:

— Conversamos com pessoas do Japão, estudamos o tipo de pedra, o desenho das ranhuras do moinho e passamos por um longo processo de tentativa e erro. A folha da erva-mate tem uma estrutura completamente diferente da planta do chá. Não era simplesmente copiar o processo.

O resultado também entrega características próprias. Enquanto o matchá costuma apresentar notas de umami e algas, influenciadas pela variedade da planta e pelo terroir asiático, a versão da erva-mate traz um perfil mais fresco, com nuances florais e frutadas e um dulçor natural mais evidente.

— As pessoas associam a erva-mate apenas ao amargor do chimarrão. Quando experimentam esse produto, descobrem outro universo de sabores — compara a sommelier.

Dos ervais gaúchos para os restaurantes

A estratégia para apresentar o produto ao mercado passou longe do tradicional varejo. O primeiro caminho escolhido foi a alta gastronomia.

Entre os entusiastas está a confeiteira Saiko Izawa, chef responsável pela confeitaria do Hotel Rosewood São Paulo e considerada uma das principais referências da confeitaria sul-americana. Nascida no Japão, ela experimentou o produto em 2019.

— Ela disse: "isso é muito bom". E começou a criar sobremesas utilizando o Matiá. Hoje, quando participa de eventos internacionais representando o Brasil, leva doces feitos com erva-mate. É bonito ver a nossa identidade sendo valorizada — relata Carla.

O ingrediente também já chegou às cozinhas de chefs como Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó, e desperta interesse em cafeterias paulistas, onde aparece em lattes, drinques e outras bebidas.

Próximo passo

A Inovamate prepara agora uma nova etapa da estratégia comercial. Em agosto, chegam ao mercado produtos prontos para consumo, como latte, shake e versões com colágeno. A expectativa é ampliar o consumo da erva-mate para além do chimarrão e do tereré.

— Em vez de importar uma tendência, queremos mostrar que o Brasil também pode criar a sua própria referência. A erva-mate merece esse protagonismo — resume Ariana.

O potencial existe. Segundo Carla, a erva-mate reúne mais de 200 compostos bioativos já identificados e pode oferecer atributos valorizados por consumidores interessados em foco, energia e bem-estar — características que ajudaram a transformar o matchá em fenômeno mundial.