Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Novos dados
Notícia

Mais espaço à canola e menos ao trigo: Conab revisa números da safra do RS

Área da principal cultura deve ficar 24,2% menor, enquanto que a oleaginosa deverá ter espaço 102% maior

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS