Mais espaço à canola e menos ao trigo: Conab revisa números da safra do RS

Trigo tem perdido espaço no inverno em razão de fatores que vão do crédito às colheitas ruins de verão. Diogo Zanatta / Especial

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

À medida que o plantio e o desenvolvimento das lavouras avançam pelo interior do Estado, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) ajusta suas projeções para a safra de inverno. No 10º levantamento, divulgado nesta terça-feira (14), a estatal reduziu (ainda mais) as estimativas para a principal cultura da estação, o trigo. A área prevista para o cereal caiu para 879,2 mil hectares, e a produção foi revisada para 2,5 milhões de toneladas. Em relação ao levantamento anterior, os recuos foram de quatro pontos percentuais em ambos os indicadores. Na comparação com a safra passada, as quedas chegam a 24% na área e 28,2% na produção.

Retração que reflete a migração de produtores para culturas mais rentáveis, especialmente a canola, além da cautela diante dos custos de produção e das margens apertadas para o trigo.

Na canola, o movimento é oposto. A Conab elevou em 22 pontos percentuais as estimativas de área projeção passou para 366,3 mil hectares cultivados e 593 mil toneladas da oleaginosa. Se confirmados, os números representarão um crescimento de 74,5% na área e de 74,3% na produção em comparação com o ano passado.

Neste caso, o avanço é impulsionado pelo maior interesse dos produtores, atraídos pelos preços mais favoráveis, pela demanda crescente da indústria de biocombustíveis e pelo potencial da cultura como alternativa de inverno para rotação com a soja.

Dados que começam a se aproximar da projeção inicial apresentada pela Emater. Para o trigo, a instituição projeta de 30% na área, com 814,2 mil hectares, e de 36,39% no volume, com 2,2 milhões de toneladas. Para a canola, o crescimento de área projetado é de 102,64%, com 353,4 mil hectares, e de 100,35% em volume, com 571,9 mil toneladas.