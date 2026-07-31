Liminar suspende a dispensa de licença ambiental para irrigação do arroz no RS

O chamado método superficial de irrigação é utilizado em lavouras de irrigação. André Ávila / Agencia RBS

Uma liminar concedida pela Justiça suspende a dispensa do licenciamento ambiental para a irrigação por método superficial no Rio Grande do Sul, utilizada nas lavouras de arroz. Ou seja, o licenciamento voltou a ser exigido. O pedido faz parte uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado (MPRS) e que tem como ponto central a resolução 512 do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema). Ainda cabe recurso, mas, neste momento, segue valendo a regra que determina a exigência de licenciar para este fim.

Uma modificação no texto da resolução foi aprovada no último dia 9, dispensando o licenciamento, com a manutenção de outras exigências como o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a outorga do uso da água.

Formado por 31 integrantes de diferentes segmentos e áreas, o Consema está vinculado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Sobre a decisão, a pasta informou à coluna que o "Estado ainda não foi intimado da liminar e, assim que ocorrer, irá se manifestar nos autos do processo dentro do prazo estabelecido".

A promotora estadual Annelise Steigleder explica que a atuação veio em razão de um contexto que inclui a não realização de uma consulta pública sobre a modificação:

— Essa atividade de irrigação pelo método superficial era classificada como de alto potencial poluidor, exige toda uma engenharia de infraestrutura. A ação tem foco de tentar aprofundar a discussão, o debate.