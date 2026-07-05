A industrialização das cooperativas do agronegócio e o novo papel da seleção genética na pecuária foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (5), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- Os números da Expressão do Cooperativismo Gaúcho, apresentados nesta semana em Porto Alegre, reforçam a industrialização das cooperativas do agronegócio como um caminho estratégico para o futuro do setor. Neste episódio, o presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann, analisa os desafios e as oportunidades desse cenário.
- O programa também destaca a Fenagen, Feira Nacional de Genética Promebo. A superintendente do Registro Genealógico da Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares (ANC), Silvia Freitas, explica como a seleção genética está impulsionando ganhos de produtividade, qualidade da carne e competitividade da pecuária brasileira.