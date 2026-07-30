Indústria de máquinas agrícolas recalcula rota e prevê tombo de 20% nas vendas em 2026

Baixa rentabilidade é o principal motivo para a nova projeção. Duda Fortes / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A cada novo balanço, a indústria de máquinas agrícolas se vê obrigada a recalcular a rota do ano. Foi o que fez, pela terceira vez, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) nesta quarta-feira (29). Agora a entidade prevê queda de 20% nas vendas, ante estimativas anteriores de 8% e 15%. A mudança acompanha o desempenho do primeiro semestre, quando a receita do setor recuou 21,3%, para R$ 26,6 bilhões.

— A situação não deve piorar. Junho e julho são meses mais travados em função do Plano Safra. E, em agosto, devem melhorar as vendas — analisa Pedro Estevão, presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da Abimaq.

O principal motivo para o cenário negativo deste ano segue sendo a baixa rentabilidade das lavouras, resultado de preços das commodities em baixa e custo de produção em alta. Os juros do último para o atual Plano Safra "melhoraram um pouco", continua Estevão, e novo tarifaço dos Estados Unidos não deve trazer "grandes efeitos", finaliza:

— Apenas 0,8% do faturamento do setor vem de exportações para os Estados Unidos. Então, se não se exportar nada para lá, cai apenas 0,8%.

O número médio de pessoas empregadas no mesmo período teve um recuo menor, de 3,3%, e totalizou 116,5 mil pessoas.