Impacto do El Niño nas safras, oportunidade nos Países Baixos e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

O impacto do El Niño nas safras e as oportunidades entre o agronegócio brasileiro e dos Países Baixos foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (10), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- O El Niño que já está influenciando o tempo no Rio Grande do Sul pode mexer com perspectivas de safras e mesmo de preços de produtos. Sobre o tema, falou Carolina Giraldo, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.
- E o Estado recebeu nesta semana uma missão dos Países Baixos voltada à agricultura de precisão e à adaptação às mudanças climáticas, reunindo empresas e universidades em busca de parcerias com instituições brasileiras. A conselheira para Agricultura da Embaixada do Reino dos Países Baixos no Brasil, Inge Horstmeier, destaca, neste programa, as oportunidades de cooperação entre os dois países.