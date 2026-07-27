Guerra no Oriente Médio segue mexendo no bolso do produtor (para o bem e para o mal)

Na cultura da soja, por exemplo, os fertilizantes representam cerca de 20% do custo total de produção. zhang yongxin / stock.adobe.com

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A guerra no Oriente Médio segue mexendo no bolso do agricultor gaúcho — para o bem e para o mal. Depois de um alívio pontual em junho, tudo indica que a trégua nos custos de produção deve durar pouco. O Índice de Inflação dos Custos de Produção Rural (IICP), da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), recuou 1,24% no último mês, mas a estimativa é de nova alta em julho. No acumulado do ano, o indicador já soma elevação de 4,63%.

Segundo a economista da Farsul Danielle Guimarães, a queda registrada em junho refletiu o recuo no preço do petróleo após o anúncio do cessar-fogo no Oriente Médio, além da retomada das exportações chinesas de ureia. Agora, com o fim da trégua, a tendência voltou a se inverter. Levantamento da consultoria StoneX mostra que as cotações da ureia nos portos brasileiros avançaram nas três primeiras semanas de julho e acumularam alta de 8% no período.

— O preço do petróleo já voltou a subir, o que preocupa porque estamos formando os custos da próxima safra — acrescenta Danielle.

Tomás Pernías, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, concorda:

— O momento é particularmente sensível para o Brasil, pois coincide com uma janela importante para as decisões de compra. Se as incertezas em relação à oferta persistirem ou as relações de troca voltarem a piorar significativamente, os compradores poderão retomar uma postura defensiva, reduzindo o ritmo das aquisições no país.

Para se ter uma ideia do peso do insumo, na cultura da soja, por exemplo, os fertilizantes representam cerca de 20% do custo total de produção.

E se as despesas voltam a pressionar, o comportamento dos preços recebidos pelo produtor segue em direção oposta. O índice da Farsul que mede essa variação registrou quase uma estabilidade, 0,19% de alta, em junho. No ano, porém, acumula retração de 3,86%. O avanço no mês foi sustentado principalmente pelo trigo, que está em plantio no Estado, quando as negociações diminuem diante da expectativa da nova colheita.

— Ou seja, o produtor segue com margens cada vez mais apertadas — resume Danielle.