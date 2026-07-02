Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Novo capítulo
Notícia

Governo federal prepara alternativa para dívidas do agro, setor defende o PL 5.122

Equipe econômica deve apresentar, na terça-feira (7), uma proposta alternativa ao Projeto de Lei da renegociação

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS