Governo federal prepara alternativa para dívidas do agro, setor defende o PL 5.122

Dívidas dos produtores foram acumuladas por problemas climáticos seguidos no campo. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A próxima terça-feira (7) deve marcar um novo capítulo na busca por uma solução para as dívidas de produtores rurais afetados por problemas climáticos. O governo federal promete apresentar uma proposta alternativa ao Projeto de Lei 5.122, mas, antes mesmo de conhecer os detalhes da iniciativa, lideranças do agro já reforçam que defendem a manutenção da essência do texto aprovado pelo Senado.

Conforme antecipou o colunista Matheus Schuch, a expectativa é de que a equipe econômica apresente ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e à Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) um modelo com impacto estimado em até R$ 100 bilhões ao longo de dez anos. O custo seria destinado à equalização de juros, permitindo que os produtores tenham acesso a financiamentos com taxas abaixo das praticadas pelo mercado para alongar suas dívidas. O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, no entanto, segue resistente à utilização do Fundo Social do Pré-Sal e de outras fontes defendidas por parlamentares para financiar a operação.

Pela bancada gaúcha, as negociações são acompanhadas de perto pelos deputados Alceu Moreira (MDB), ex-presidente da FPA, e Afonso Hamm (PP-RS), relator do PL 5.122.

O setor mantêm a pressão para que a solução preserve a essência do projeto aprovado no Senado. Coordenadora do movimento SOS Agro, Graziele de Camargo afirma que produtores também participarão da reunião prevista para terça-feira ao lado de Hugo Motta, do líder do governo na Câmara, Paulo Pimenta (PT-RS), e do deputado Afonso Hamm (PP-RS).

Segundo ela, uma das possibilidades em discussão é retirar do projeto o artigo 7º, incluído durante a tramitação no Senado e que ampliou o alcance da proposta para produtores de municípios do Centro-Oeste afetados por perdas decorrentes da guerra no Oriente Médio.

— Entendemos que precisamos muito mais da renegociação para quem foi atingido pelas estiagens e enchentes — esclareceu Graziele.

Presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Domingos Velho Lopes afirmou à coluna que a entidade participará das negociações apenas se houver uma sinalização concreta de que o governo manterá os pontos do projeto.

— Tivemos três oportunidades em que sempre se falava na essência do PL 5.122. Se tivermos essa sinalização dentro da medida provisória, participaremos. Caso contrário, seguimos defendendo a votação do projeto — reforçou Lopes.