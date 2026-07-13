Frio "aquece" a expectativa da próxima safra de uva na Serra 

Parreirais já acumularam mais de 200 horas de frio, com temperaturas que chegaram a -7°C, em Garibaldi. Cooperativa Vinícola Garibaldi / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Embora a colheita de uva ainda esteja a meses de distância, a primeira etapa da próxima safra já pode ser considerada promissora. O inverno rigoroso na Serra até agora tem garantido um ingrediente indispensável para a viticultura: as horas de frio necessárias para a dormência das videiras. É um período em que os parreirais parecem sem vida, mas, para os produtores, representa o momento em que se constrói o potencial produtivo da safra que será colhida no verão.

Na Cooperativa Vinícola Garibaldi, que reúne cerca de 470 famílias em 18 municípios e cultiva aproximadamente 1,2 mil hectares de vinhedos, a avaliação é positiva. Segundo o gerente técnico agrícola, Evandro Bosa, os parreirais já acumularam mais de 200 horas de frio, com temperaturas que chegaram a -7°C. A parreira precisa, em média, de 400 a 600 horas de frio.

— Até o momento, o desenvolvimento dos vinhedos e a dormência estão muito bons. As plantas estão bem preparadas para a próxima safra — reforçou o técnico à coluna.

A dormência funciona como um período de repouso da videira. Após a colheita, a planta acumula reservas de nutrientes e, durante o inverno, reduz sua atividade metabólica para suportar as baixas temperaturas. Esse descanso é essencial para garantir uma brotação uniforme na primavera e uma boa formação dos cachos, explicou Bosa.

Apesar do bom começo, o gerente técnico agrícola ressalta que ainda há um longo caminho até a colheita. A fase mais delicada ocorre entre o fim de outubro e o início de novembro, quando as videiras entram em floração. Com o excesso de chuva previsto para esse período, pode haver dificuldades na fecundação das flores e redução da produção.

— A perspectiva hoje, falando em 13 de julho, é muito boa. Mas ainda dependemos das condições durante a brotação e, principalmente, da floração. Se chover demais nesse período, pode haver falhas na fecundação das flores — pondera o técnico.

Na safra passada, a Cooperativa Vinícola Garibaldi recebeu 34,2 milhões de quilos de uva. A expectativa é repetir o desempenho, desde que o clima continue colaborando nas próximas etapas do ciclo.