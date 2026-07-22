Fiergs cobra reação do governo após carne bovina brasileira atingir cota para a China

A implementação de cotas foi uma medida de salvaguarda adotada pela China no final do ano passado. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Em meio à reorganização da indústria frigorífica no Brasil, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) fez coro à preocupação do setor de carne bovina. A cota estabelecida pelo governo chinês (de 1,1 milhão de toneladas) para a proteína brasileira já foi alcançada. A partir de agora, o produto que entrar no país terá uma tributação de 67%. Para a entidade, a medida "reduz a competitividade, cria incertezas e poderá afetar diretamente a cadeia produtiva gaúcha".

Presidente da Fiergs, Claudio Bier defendeu que o governo brasileiro intensifique o diálogo com as autoridades chinesas para buscar uma solução:

— O Brasil consolidou-se como um fornecedor estratégico e confiável para atender à crescente demanda chinesa por alimentos. Esperamos que prevaleça o diálogo para a renegociação dos volumes das cotas, adequando-as à atual capacidade exportadora brasileira e às necessidades do mercado asiático.

A coluna procurou o Ministério da Agricultura, que está à frente da negociação, mas não obteve retorno. Também procurada, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) reforçou que as tratativas estão sendo feitas exclusivamente via governo federal.

No próximo dia 7, no entanto, a Fiergs recebe o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e abordará, entre outras pautas, a cota chinesa.

No Rio Grande do Sul, o efeito foi imediato. Frigoríficos que exportam ao gigante asiático passaram por readequações nas últimas semanas, como abates em dias alternados e a concessão de férias coletivas aos trabalhadores.

— As indústrias estão tendo que se readaptar e há dificuldade de manter empregos e a atividade em si — contextualiza Ronei Lauxen, presidente do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados no Estado do Rio Grande do Sul (Sicadergs).

Em 2025, o Rio Grande do Sul exportou US$ 309,7 milhões em carne bovina para o mundo. A China foi o principal destino das exportações gaúchas do setor, respondendo por 41,9% do total embarcado.

E não é só a cota chinesa que preocupa o setor. A proximidade do embargo da União Europeia, destino de 4% do volume exportado pelo Estado, a produtos de origem animal, também já deixa o setor em alerta.

Sobre a cota chinesa

A implementação de cotas foi uma medida de salvaguarda adotada pela China no final do ano passado. Alcançada a cota, o país impõe uma tarifa extra de 55%. A validade começou em 1º de janeiro de 2026 e vai até 31 de dezembro de 2028. O pedido foi apresentado por produtores locais, que alegaram prejuízos diante da concorrência internacional. A investigação chinesa focou no crescimento das importações de carne bovina entre 2019 e 2024 de diversos países, entre eles, o Brasil.