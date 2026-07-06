Exportação de frango à China cresce 12.248%: o que explica o percentual e novo recorde do Brasil

Resultado de junho ainda traz os reflexos da base de comparação. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Em um primeiro semestre marcado por efeitos do conflito no Oriente Médio, o Brasil conseguiu não só navegar por águas mais tranquilas como também registrou uma nova marca. De janeiro a junho, as exportações de frango somaram 2,936 milhões de toneladas, e receita de US$ 5,7 bilhões. Um aumento de 12,9% e 17% sobre igual período do ano passado e melhor primeiro semestre da história.

— Mesmo diante do cenário marcado pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio e pelos desafios logísticos decorrentes desse contexto, o Brasil ampliou significativamente sua presença em mercados estratégicos e de valor agregado, como Japão, União Europeia, Coreia do Sul e China — avalia Ricardo Santin, presidente da ABPA.

Considerando apenas os resultados de junho, o cenário também é de alta. Olhando para os principais compradores, chama a atenção o percentual de crescimento. Os chineses, na ponteira das compras, ampliaram em 12.228% o volume, com 50,1 mil toneladas. Em seguida vem o Japão, com 46,6 mil toneladas (-0,9%), Emirados Árabes Unidos, com 46,2 mil toneladas (-5,1%), Arábia Saudita, com 33,1 mil toneladas (-1,0%), União Europeia, com 28 mil toneladas (+250,7%).

Esse avanço elevado é reflexo da base de comparação, porque em junho de 2025 o Brasil sentiu os efeitos dos embargos decorrentes do caso de gripe aviária em granja comercial.

— O desempenho de junho, embora influenciado por uma base comparativa menor frente à ocorrência já superada de influenza aviária no Brasil, reforça a diversificação da pauta exportadora brasileira — reforça Santin.

No contexto deste ano, a necessidade de adotar rotas alternativas em razão das restrições decorrentes do fechamento ao Estreito de Ormuz — após o embate entre Estados Unidos e Irã — adicionou águas turbulentas, mas não impediu o avanço dos embarques do Brasil.

O Rio Grande do Sul, que só neste ano conseguiu retomar o mercado chinês (apesar do caso de influenza ter sido rapidamente encerrado em 2024), teve crescimento de 40,1% nas exportações. Presidente da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), José Eduardo dos Santos afirma que os resultados demonstram uma reação do Estado:

— A leitura desse desempenho está embasada na fidelização de muitos países pelo produto avícola do RS. Por outro lado, há uma reação logística, de dinamismo e resiliência do setor quando, em anos como o de crise no Oriente Médio, em que o Brasil e o Rio Grande do Sul conseguem manter o abastecimento.