Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Embarque histórico
Notícia

Exportação de frango à China cresce 12.248%: o que explica o percentual e novo recorde do Brasil

Líder absoluto nos embarques da proteína, país teve nova marca em volume, apesar do conflito no Oriente Médio

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Gisele Loeblein

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS