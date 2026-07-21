Até agora, chuva veio com vento forte no norte e noroeste do Estado. Eduardo Krais / Grupo RBS

Com a chuva ainda no horizonte da semana, e projeção de volumes elevados em pontos do Estado, permanece o olhar atento às áreas de produção agropecuária. Até o momento, os relatos de problemas decorrentes da precipitação e dos temporais do final de semana são pontuais, segundo a Emater.

As informações quantitativas estão sendo apuradas, até porque segue chovendo, ressalta Mateus Rocha, diretor técnico da Emater. Com atuação nos 497 municípios do Rio Grande do Sul, a instituição compõe, junto com a Defesa Civil, o Gabinete Integrado de Gerenciamento de Emergências e Desastres do Estado.

E também organizou dentro da suas estrutura um Comitê Gestor de Eventos Climáticos Extremos, com representantes das 12 regionais e das gerências técnicas estaduais.

Das culturas de inverno, o trigo é um ponto de atenção. A área semeada no RS chegou a 93% da projetada para este ciclo — e que é 30% menor do que a do ano passado. Os maiores espaços destinados ao cereal estão em regiões um pouco acima das mais atingidas neste momento.

Umidade em excesso

De toda forma, o diretor técnico lembra que "a umidade em excesso não é boa em nenhuma fase". A importância do manejo adequado do solo fica ainda mais evidente em momentos de excessos climáticos.

— É importante sempre buscar a orientação técnica — acrescenta Rocha.