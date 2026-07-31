Na Costa do Marfim, por exemplo, o excesso de chuvas deve reduzir em 9% a próxima safra de cacau, que começa em setembro. Jonas Ramos / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O chocolate pode voltar a ficar mais caro. E o motivo está nas lavouras de cacau da África Ocidental. A previsão de El Niño acendeu um sinal de alerta no mercado internacional justamente quando a oferta da commodity começava a se recuperar depois de anos de escassez. É o que têm apontado consultorias de mercado.

A analista da Hedgepoint Global Markets, Carolina França, explica que a preocupação está concentrada na África Ocidental, responsável por cerca de 70% da produção global:

— Existe uma probabilidade elevada de um El Niño forte entre agosto e novembro. Esse fenômeno pode afetar o período de florescimento das lavouras.

E os primeiros sinais já começam a aparecer. Na Costa do Marfim, por exemplo, o excesso de chuvas deve reduzir em 9% a próxima safra, que começa em setembro. Como o país exporta aproximadamente 70% do que produz, a Hedgepoint Global Markets calcula que os embarques recuem 6% neste ciclo.

Apesar desse cenário, a demanda mundial segue firme. Dados mais recentes mostram que a moagem global de cacau — indicador que mede o volume processado pela indústria — cresceu 6% em relação ao mesmo período do ano passado, mesmo com os preços elevados.

Segundo Carolina, hoje o principal fator de sustentação do mercado não é apenas a oferta, mas a demanda:

— Temos observado um redirecionamento das exportações para mercados processadores, como Europa e Estados Unidos. Ao mesmo tempo, países da África Ocidental vêm estimulando a moagem doméstica para exportar produtos de maior valor agregado.

Esta e a próxima safra

Outra consultoria ouvida, a StoneX projeta que o balanço global de cacau em 2025/2026 tenha um superávit de 422 mil toneladas. O que deve fazer, pelo menos inicialmente, com que os estoques globais da matéria-prima se recomponham.

Para 2026/2027, no entanto, a consultoria reduziu significativamente sua projeção de excedente. A estimativa caiu de cerca de 190 mil toneladas para apenas 25 mil toneladas. Lucca Bezzon, analista da StoneX, comparou os dois cenários:

— A recomposição dos estoques reduz parte das preocupações imediatas, mas os riscos climáticos seguem sustentando um prêmio de risco relevante nas cotações internacionais do cacau.