Da lavoura ao e-book: por que cooperativa de arroz decidiu contar a história do grão no mundo digital  

Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

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Carolina Pastl

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