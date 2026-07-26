Da lavoura ao e-book: por que cooperativa de arroz decidiu contar a história do grão no mundo digital  

Além dos aspectos nutricionais, o e-book aborda temas como mudanças climáticas, gastronomia e curiosidades sobre os diferentes tipos de arroz produzidos no mundo. João Batista Camargo Gomes / Cooperativa Palmares/ Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Está no prato dos brasileiros todos os dias, mas poucos conhecem a história, a produção e a importância econômica nutricional do arroz. Foi pensando nisso que a Cooperativa Palmares, de Palmares do Sul, transformou conhecimento técnico em um e-book gratuito voltado ao público em geral.

O resultado é Ouro Branco das Lavouras, publicação lançada com o objetivo de traduzir, em linguagem acessível, a relevância do cereal para a alimentação, a economia e a sustentabilidade. O trabalho ficou a cargo da jornalista Thais D'Avila.

— Percebemos que operadores de máquinas, funcionários das granjas, associados e até produtores conheciam pouco da história, da importância econômica e do papel do arroz na alimentação — explicou a coordenadora do projeto, Angela Azevedo Velho.

Com 170 produtores associados, a Cooperativa Arrozeira Palmares atua em todas as etapas, da produção à industrialização e comercialização. Em parceria com a Associação dos Produtores de Arroz do Litoral Norte Gaúcho (Aproarroz), também reúne um diferencial reconhecido nacionalmente: produz o primeiro e único arroz brasileiro certificado com Denominação de Origem (DO), concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que reconhece as características únicas do cereal cultivado no Litoral Norte.

Além dos aspectos nutricionais, o e-book aborda temas como segurança alimentar, mudanças climáticas, biodiversidade, sustentabilidade, inovação no campo, gastronomia e curiosidades sobre os diferentes tipos de arroz produzidos no mundo. Também mostra como o cereal está presente tanto na alimentação básica, graças ao bom custo-benefício, quanto na alta gastronomia.

A publicação está disponível gratuitamente no site da Cooperativa Arrozeira Palmares e também ganhará uma versão impressa, que será distribuída inicialmente para secretarias de Educação e instituições parceiras.