Como fatores externos mexeram com as exportações de frango, ovo e carne suína

Mesmo com adversidades, exportações de frango e carne suína do Brasil seguem em alta no semestre. MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Do tarifaço americano ao conflito no Oriente Médio, fatores externos têm mexido com as exportações de frango e carne suína do Brasil, mas mesmo diante desses e de outros desafios, os embarques fecham o primeiro semestre em alta, com a perspectiva de crescimento também para o ano. É o que apontam números apresentados nesta terça (28) pela Associação Brasileira de Proteína Animal.

Nas aves, estima-se um crescimento nos embarques de até 10,3% em 2026 (com a ressalva de que a base de comparação é 2025, ano do caso de influenza aviária no Rio Grande do Sul, que suspendeu temporariamente mercados). Segundo o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, o cálculo já contempla eventuais efeitos trazidos por fatores externos e internos. De fora, há a questão da barreira da União Europeia (UE), a partir de 3 de setembro, dos produtos do Brasil em razão dos antimicrobianos. O bloco entende que não são oferecidas garantias suficientes da não utilização. Novas camadas de fiscalização estão sendo adicionados pelas autoridades sanitárias, e a vinda de uma missão, no final de agosto, traz a expectativa de reversão antes mesmo da entrada em vigência.

— O setor continuará fazendo o que faz, há segregação da produção — explicou Santin.

Os casos de influenza aviária e os reflexos do calor intenso, com a proliferação de incêndios, na Europa se traduzem em efeitos à produção no bloco, e podem fazer com que o bloco reforce a necessidade de compras da proteína brasileira. Além dessa questão, o conflito no Oriente Médio foi outro obstáculo a ser vencido no ano. Aproximadamente 25% das exportações de frango do Brasil estão direcionadas a essa região. Para manter o fluxo, diante do fechamento do Estreito de Ormuz, foi preciso redirecionar rotas, fazer esperas em portos intermediários, escalas adicionais e desvio pelo Cabo da Boa Esperança (com um adicional de 10 a 15 dias).

— Apesar do estreito continuar fechado, são somente 5% a menos nas exportações deste ano no Oriente Médio, isso é uma vitória do setor — avalia o presidente da ABPA.

Nos embarques de carne suína, o primeiro semestre registrou crescimento de 10% em volume e de 7,9% em receita. E a perspectiva é de que o ano feche com até 5,9% de alta. Reflexo, segundo a ABPA, da diversificação de mercados e do apetite das Filipinas, que seguem como o principal destino da proteína. O países asiático é um dos 25 no mundo com casos de peste suína africana, o que impacta a produção local.

O ovo é a proteína que só deve reencontrar o reequilíbrio nos embarques em 2027. Depois um salto estratosférico em 2025, por conta da influenza aviária nos EUA, que fez o país pesar a mão nas compra do Brasil, 2026 traz as marcas das tarifas adiconais dos americanos, combinadas com a recomposição da indústria local. As exportações tendem a registrar de até 26,6% neste ano, mas têm previsão de alta de15% no próximo.

— Os EUA acabaram saindodo mercado, mas entrou o Chile, que também se tornou um importante cliente no primeiro semestre, por conta de casos da influenza aviária lá, tornando-se o principal importador — completa Santin.

Projeções para 2026

Carne suína

Produção: até 5,87 milhões de toneladas (até 5% a mais que 2025)

Exportação: até 1,6 milhões de toneladas (até 5,9% a mais que 2025)

Disponibilidade: 4,27 milhões de toneladas (até 4,6% a mais que 2025)

Per capita: até 20 quilos por habitante (até 4,6% a mais que 2025)

Ovos

Produção: 64,8 bilhões de unidades (até 4,1% a mais que 2025)

Exportação: 30 mil toneladas (até 26,6% a menos que 2025)

Per capita: 301 unidades por habitante (até 4,5% a mais que 2025)

Carne de frango

Produção: 16 milhões a 16,15 milhões de toneladas (até 5,6% a mais que 2025)

Exportação: até 5,87 milhões de toneladas (até 10,3% a mais que 2025)

Disponibilidade: 10,27 milhões de toneladas (até 3,1% a mais que 2025)

Per capita: até 48,1 quilos por habitante (até 3,1% a mais que 2025)

Fonte: ABPA