Colheita de uva no inverno? Saiba em que partes do Brasil a vindima está em andamento 

Técnica da dupla poda viabilizou a produção de uva em outras regiões do país Anprovin / Divulgação

É tempo de vindima nas novas fronteiras do vinho no Brasil. Se no Rio Grande do Sul, o trabalho vai até março, em outras partes do país ocorre neste momento. Realidade que se tornou possível por meio da técnica de dupla poda e ampliou a geografia da produção nacional para o Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste.

Para este ano, a previsão é de um crescimento de 15% na produção, segundo a Associação Nacional de Produtores de Vinho de Inverno (Anprovin), que conta com 60 associados.

— Principalmente por aumento de plantio, tem bastante gente ampliando áreas — observa Claudio Góes, presidente da entidade.

O número de projetos de vitivinicultura nessas áreas passa de 150, segundo o dirigente. A maior concentração hoje está entre Minas Gerais e São Paulo, mas também tem espaço em Goiás e na Chapada Diamantina, na Bahia.

Uma mescla de agricultores de outras atividades com empresários de outros setores forma o perfil de quem está apostando na viticultura de inverno.

— Percebemos uma maturidade de quem está entrando, mesmo com pequenos projetos — avalia Góes.

A produção do vinho de inverno se tornou uma realidade possível a partir da pesquisa iniciada em 2000 com o mineiro Murilo Regina. Com a chamada dupla poda, o ciclo vegetativo da videira é invertido, por meio de duas podas anuais, concentrando a colheita no período de inverno seco, quando a maior insolação e o menor índice pluviométrico favorecem a sanidade das uvas e a maturação fenólica plena.

— É uma produção que veio para ficar e que cada vez mais cresce. Essas regiões estão fazendo vinhos autênticos, autorais — destaca Mario Ieggli, presidente da Associação Brasileira de Enologia (ABE), que trabalha desde 2018 com projetos no Rio de Janeiro.

O tamanho da safra

No ano passado, a safra somou 1,4 milhão de unidades. Com 56 vinícolas associadas a Anprovin contabiliza 1,49 milhão de pés de uvas e 1,1 milhão de garrafas produzidas. Com a produção caindo no gosto e sendo reconhecida, a expectativa é de seguir na rota do crescimento: a entidade projeta triplicar a capacidade até 2029.

Entre as variedades cultivadas no sistema de dupla pode estão conhecidas dos gaúchos e outras diferente.

Na safra 2025, a syrah respondeu pr 42% do volume total colhido por associados da Anprovin

Em seguida vieram sauvignon blanc,(17%), cabernet franc (12%) e cabernet sauvignon (10%)

Outros tipos com produção relevante incluíram malbec, marselan, pinot noir, chardonnay, merlot, tempranillo, viognier, touriga nacional, moscato e chenin blanc.