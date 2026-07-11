Do crochê ao tricô, Casa de Cultura celebra artesãs da lã gaúcha com oficinas gratuitas

Iniciativa busca trazer atividade que atravessa gerações e ajudou a manter viva a cultura da lã gaúcha. Iris Borges / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Durante décadas, elas trabalharam longe dos holofotes. Na cozinha de casa ou nos fundos da propriedade rural, transformavam lã grossa e colorida, que eram descartadas pela indústria, em casacos, mantas e peças de decoração. E, a partir deste sábado (11), essas mulheres ocupam um dos principais espaços culturais do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.

Será na Casa de Cultura Mário Quintana, onde o Lãs do RS: Fio da Meada, que integra o Projeto Vitrine CCMQ + RS Criativo, se estende até 30 de agosto. A ideia é funcionar como uma exposição de artesanato, com oficinas gratuitas, palestras e produtos à venda. A programação e as inscrições estão disponíveis no Instagram @lasdors .

Mas mais do que divulgar essas peças, esse projeto busca trazer uma atividade que atravessa gerações e ajudou a manter viva a cultura da lã gaúcha, explicou Letícia de Cássia, à frente da iniciativa:

— São mulheres muitas vezes invisíveis. Queremos dar visibilidade a esse conhecimento, mostrando que ele também movimenta economia, turismo e identidade.

Durante sete anos, o projeto percorreu diferentes regiões do Estado, criando centros de referência, estruturando a Rota da Lã e conectando comunidades onde o artesanato com lã ainda faz parte da rotina. Agora, pela primeira vez, esse trabalho ganha um espaço de comercialização em Porto Alegre.

A estreia também marca o lançamento da coleção Mães da Pampa, criada de forma colaborativa por mais de 60 artesãs e artesãos. São mais de cem peças produzidas com lã gaúcha, couro e fibras naturais, inspiradas nas paisagens do Pampa e confeccionadas com técnicas tradicionais.

Serviço

Quando: de 11 de julho a 30 de agosto de 2026, atividades de oficinas e cursos sempre aos sábados nos dias 11, 18 e 25 de julho, 1º, 8, 15 e 29 de agosto

de 11 de julho a 30 de agosto de 2026, atividades de oficinas e cursos sempre aos sábados nos dias 11, 18 e 25 de julho, 1º, 8, 15 e 29 de agosto Vitrine Lãs do RS: Fio da Meada comercialização de artesanias aberta no mesmo período sexta, sábado e domingo das 12h-19h.

Fio da Meada comercialização de artesanias aberta no mesmo período sexta, sábado e domingo das 12h-19h. Onde: Casa de Cultura Mario Quintana (R. dos Andradas, 736)

Casa de Cultura Mario Quintana (R. dos Andradas, 736) Quanto: entrada franca