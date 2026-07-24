Brasil proíbe foie gras e França reage; entenda a disputa por trás da iguaria de luxo

O foie gras é uma iguaria da culinária francesa feita com o fígado gordo de patos ou gansos. M.studio / Adobe Stock

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A sanção da lei que proíbe a produção e a comercialização de foie gras no Brasil provocou uma reação imediata na França e colocou o produto no centro de uma discussão diplomática entre Mercosul e União Europeia.

Aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a lei 15.475/2026 veta em todo o território nacional a produção e a comercialização de alimentos obtidos por meio da alimentação forçada de animais, prática conhecida como gavage e utilizada na produção de foie gras. A norma entra em vigor em 180 dias.

Embora o impacto econômico para o agronegócio brasileiro seja praticamente inexistente — a atividade nunca se consolidou no país, e o consumo sempre foi restrito a um nicho da gastronomia, já que o quilo da iguaria pode ultrapassar R$ 5 mil — a decisão repercutiu na Europa por atingir um produto considerado patrimônio gastronômico francês. Atualmente, duas das três empresas que produziam foie gras no Brasil estão com as atividades suspensas por embargos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) relacionados ao descumprimento da legislação ambiental. O abastecimento do mercado nacional, no entanto, depende majoritariamente de importações, sobretudo da França.

A principal reação veio do Comité Interprofessionnel des Palmipèdes à Foie Gras (Cifog), entidade que representa a cadeia produtiva do foie gras na França. Em comunicado veiculado por jornais franceses, como o Le Parisien e Le Figaro, a organização classificou a medida como uma "primeira afronta" ao acordo comercial entre Mercosul e União Europeia e argumentou que a proibição contraria compromissos assumidos entre os blocos. Segundo a entidade, o mercado brasileiro movimenta 1 milhão de euros por ano.

O Cifog também afirmou que o foie gras é protegido por lei na França desde 2006 como patrimônio gastronômico e cultural e que sua produção segue padrões reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) e pela legislação europeia. Atualmente, a França responde por aproximadamente 80% da produção mundial de foie gras.

Apesar da repercussão internacional, entidades de proteção animal afirmam que o peso econômico do foie gras no Brasil nunca justificou a manutenção da atividade. A Animal Equality, uma das organizações que lideraram a campanha pela aprovação da proposta, destaca que o país se torna o segundo do mundo, depois da Índia, a proibir simultaneamente a produção e a comercialização do produto, e o primeiro do hemisfério ocidental a fazê-lo por meio de uma lei federal. A campanha pela aprovação do projeto durou mais de seis anos e reuniu mais de 310 mil assinaturas.

Diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas da Mercy For Animals (MFA) no Brasil, George Sturaro afirma que a nova legislação também encontra respaldo no direito internacional. Segundo ele, a Organização Mundial do Comércio (OMC) permite restrições comerciais quando elas são fundamentadas na proteção da moral pública — conceito que inclui o bem-estar animal — desde que sejam aplicadas de forma não discriminatória.

— A proibição não é contra um país específico, mas contra um método de produção. Seria ilegal impedir apenas o foie gras da França e permitir o da Espanha ou da Hungria. O que a lei brasileira veda é a obtenção de produtos por meio da alimentação forçada, prática que é intrínseca à produção do foie gras — afirmou Sturaro à coluna.

O diretor também argumenta que o acordo entre Mercosul e União Europeia segue os mesmos princípios da OMC e, por isso, a legislação brasileira não viola as regras internacionais, desde que seja aplicada de forma igualitária a todos os países produtores.

Saiba mais

O foie gras é uma iguaria da culinária francesa feita com o fígado hipertrofiado de patos ou gansos.

O termo significa literalmente "fígado gordo" em francês.

O prato é obtido por meio de uma técnica chamada gavage (alimentação forçada).

Um tubo metálico ou plástico é inserido pela garganta da ave até o esôfago para despejar grandes quantidades de ração calórica diretamente no estômago.

O método força o fígado do animal a acumular gordura (esteatose hepática), crescendo até 10 vezes o seu tamanho normal.

O ingrediente é famoso por sua consistência macia, semelhante à manteiga.