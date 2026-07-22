Banrisul começa a receber pedidos para a renegociação de produtores 

Contratação ainda depende de regras a serem trazidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Leonardo Oliveira de Freitas / Divulgação

O Banrisul começou a receber, nesta quarta-feira (22), pedidos de produtores gaúchos para a renegociação de dívidas rurais. A operação ainda não pode ser contratada, porque depende da resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN), mas a ideia é antecipar o máximo possível o processo.

— A ideia é deixar tudo pronto, preparar o material. Tem produtor que vai estar enquadrado em uma operação e em outra, não — explica Fernando Lemos, presidente do Banrisul.

A renegociação do crédito rural foi viabilizada pela Medida Provisória 1376, publicada no último dia 15. Para que as linhas possam ser buscadas, no entanto, ainda é necessária a resolução do CNM, que trará o detalhamento das regras.

Produtores devem buscar a agência do Banrisul de atendimento mais próximo para obter a orientação necessária. Lemos chama a atenção, ainda, para o fato de que a MP possibilita a suspensão, por 30 dias, de parcelas em adimplência até o dia 14 de julho. A ação, contudo, não é automática, o agricultor tem de manifestar interesse.

Como publicou a coluna, logo após o anúncio de que sairia a renegociação, produtores já estavam buscando as instituições financeiras para saber das condições. O Banco do Brasil também já estava acolhendo as intenções de interessados. Da mesma forma, o Sicredi vem orientando associados e se preparando para quando as operações começaram, de fato.