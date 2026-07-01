"Apreensão é total e já com reflexo na lavoura de inverno", diz presidente da Farsul sobre dívidas

Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

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