Atualmente, cerca de 400 famílias permanecem na produção de alho no Rio Grande do Sul. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Depois de apresentar ao governo federal argumentos técnicos e jurídicos para derrubar o compromisso de preço mínimo firmado com quatro empresas chinesas exportadoras de alho, os produtores brasileiros agora voltam as atenções para uma audiência pública marcada para o próximo dia 15, na Câmara dos Deputados. O encontro, proposto pelo deputado federal Rafael Pezenti (MDB/SC), discutirá a investigação de dumping envolvendo o alho argentino e deve reunir produtores e entidades.

Presidente da Associação Gaúcha dos Produtores de Alho (Agapa), Franchielli Motter participou da reunião na Secretaria de Comércio Exterior (Secex), vinculada à Câmara de Comércio Exterior (Camex). Segundo ela, advogados da associação nacional apresentaram estudos demonstrando que o compromisso de preço firmado com quatro empresas chinesas não tem sido suficiente para conter os efeitos do dumping sobre a produção brasileira.

— O objetivo é retirar esse compromisso de preço mínimo porque ele não está sendo efetivo para impedir o dumping do alho chinês. A Secex informou que vai analisar, junto ao jurídico, qual é o caminho adequado para isso —explicou Franchielli.

Agora, a estratégia do setor é ampliar a mobilização em torno da audiência pública sobre o alho argentino.

— Precisamos da presença de produtores, entidades e autoridades. Será uma oportunidade para mostrar oficialmente os prejuízos que o alho argentino vem causando — ressalta a presidente da Agapa.

Além da China e da Argentina, os produtores acompanham agora o aumento das importações de alho do Egito. Embora o foco das ações esteja nos dois primeiros países, o ingresso do produto egípcio também é monitorado.

Atualmente, cerca de 400 famílias permanecem na produção de alho no Rio Grande do Sul. No período de maior expansão da cultura, esse número chegava a aproximadamente 2,5 mil famílias. Em toda a região Sul, o contingente de produtores encolheu de 6,5 mil famílias, em 1992, para pouco mais de 1,2 mil neste ano.

A redução também é evidente nas lavouras. Em pouco mais de três décadas, a área cultivada com alho na região caiu de 8 mil hectares para apenas 1,3 mil hectares — uma retração superior a 83%, refletindo as dificuldades enfrentadas pelo setor para manter a atividade economicamente viável.