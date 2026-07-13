Agricultura digital para resiliência, petróleo e biocombustíveis e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

A agricultura digital para mais resiliência em tempos de El Niño e a convivência entre petróleo e biocombustíveis foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (12), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- Nesta semana, Porto Alegre será palco do 11º Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão e Digital e da 17ª International Conference on Precision Agriculture (ICPA). Neste episódio, o segundo vice-presidente da Associação Brasileira de Agricultura de Precisão e Digital (AsBraAP), Christian Bredemeier, explica como a agricultura digital pode tornar o campo mais resiliente diante de eventos climáticos extremos, como o El Niño.
- O programa também repercute outro importante encontro realizado na Capital nesta semana, o Campo das Ideias. Um dos painelistas, o engenheiro "de petróleo" Décio Oddone, fala sobre a transição energética e defende que o avanço dos biocombustíveis não reduz a relevância do petróleo, mas aponta para uma convivência entre diferentes fontes de energia nas próximas décadas.