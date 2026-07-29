A bergamota que nasceu por acaso e virou a mais cultivada (e uma "marca") do Rio Grande do Sul

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Enquanto parte das bergamotas já foi colhida nos pomares, uma variedade típica do Rio Grande do Sul está chegando agora às bancas. A colheita da montenegrina começou no Vale do Caí, responsável pela maior produção da fruta no Estado, repetindo uma história que começou há mais de oito décadas, com a curiosidade de um agricultor do interior de Montenegro.

Foi em 1940, na localidade de Campo do Meio, que João Edvino Derlam percebeu que uma das suas árvores produzia frutos diferentes dos demais. A bergamota amadurecia mais tarde, quando as outras variedades já haviam sido colhidas. Em vez de eliminar a planta, resolveu preservá-la. E a decisão deu origem à variedade montenegrina, resultado de uma mutação espontânea, e que hoje é a principal bergamota cultivada no Rio Grande do Sul.

Mais de 80 anos depois, a família mantém a produção da fruta por meio de um dos netos do descobridor. Everton Kehl e a esposa, Elisandra Kehl, deram continuidade ao legado na localidade de Fortaleza, no interior de Montenegro.

— A minha sogra, Vera, única filha viva de seu João Edvino, sempre conta essa história. Ela lembra que chamava a atenção dos colegas na escola por continuar levando bergamotas de lanche mesmo após o fim da safra no município. A curiosidade logo se espalhou, e vizinhos passaram a pedir enxertos da planta para cultivar a variedade — conta Elisandra.

Atualmente, os Kehl cultivam três variedades de bergamota (montenegrina, pareci e ponkan), mas a protagonista da propriedade é justamente a fruta descoberta pelo avô de Everton. São cerca de 3,6 mil plantas em uma área produtiva de 5,3 hectares.

Neste ano, a expectativa é colher 1,6 mil caixas da variedade, 5 mil a menos do que no ano passado.

— É por causa da alternância, que é típica da bergamota. Um ano produz bastante, no outro, nem tanto — explica Elisandra.

Elisandra e Evandro Kehl, em sua propriedade no interior de Montenegro. Elisandra Kehl / Arquivo Pessoal

Fruta ganha mercado na entressafra

A principal característica da montenegrina continua sendo a mesma observada por João Edvino há oito décadas: a colheita tardia.

Coordenador da Câmara Setorial da Citricultura da Secretaria Estadual da Agricultura, Paulo Lipp explica que é justamente por ela que a variedade se tornou um sucesso comercial:

— Quando praticamente todas as outras bergamotas já saíram do mercado, entra a montenegrina. Ela ocupa uma janela muito importante, não só no Rio Grande do Sul, mas também para abastecer outros Estados.

Neste ano, o frio favoreceu a maturação da fruta. A estimativa é de que o Estado colha 180 mil toneladas em uma área próxima de 12 mil hectares, envolvendo aproximadamente 750 produtores. Volume semelhante ao do ano passado.

O sabor, uma mistura entre o doce e o ácido, e a resistência da casca, que ajuda a suportar viagens longas, também são características consideradas interessantes pelo mercado.