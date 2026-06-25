A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Um vinhedo no interior do Rio Grande do Sul acabou sendo um exemplo para o futuro da agricultura no mundo. O trabalho da Chandon em Encruzilhada do Sul, na Serra do Sudeste, foi apresentado no início de junho durante o World Living Soils Forum, na França, um encontro internacional dedicado à regeneração dos solos e novas práticas agrícolas.

O evento reuniu pesquisadores, empresas e organizações de diferentes países, com objetivo de discutir a manutenção da produção de alimentos sem a degradação do solo. E, entre as experiências levadas ao debate, estava a viticultura desenvolvida no Pampa gaúcho.

A Chandon mantém em Encruzilhada do Sul um modelo de produção que vem sendo estruturado desde o início dos anos 2000 e ganhou força a partir de 2018, quando a empresa passou a acelerar práticas de redução de impacto ambiental. O marco mais recente veio em 2022, quando atingiu a meta de 100% dos 120 hectares de vinhedos próprios manejados sem uso de herbicidas.

— O que mudou foi a forma de enxergar o sistema. A gente deixou de tratar a vegetação como problema e passou a trabalhar com cobertura permanente do solo — explicou à coluna o engenheiro agrônomo Eugenio Barbieri, responsável pela viticultura regenerativa da empresa.

Na prática, isso significa substituir o controle químico de ervas daninhas por manejo mecânico, roçadas e manutenção de uma diversidade vegetal o ano inteiro.

— Quando você elimina herbicida, não há redução automática de custo. Pelo contrário. Há aumento de mão de obra e de manejo. Mas o objetivo não é esse. É construir um sistema mais equilibrado no longo prazo — acrescenta Barbieri.

Esse equilíbrio passa também pela biodiversidade. Na área de Encruzilhada do Sul, levantamentos identificaram mais de 130 espécies de aves, além de mamíferos como bugio-ruivo e lontra-neotropical, e registros de quatro espécies de felinos, incluindo o gato-maracajá.

Para a empresa, esses números são um indicativo de que o vinhedo passou a funcionar como parte de um ecossistema mais amplo, e não como substituição dele:

— A gente não isolou a produção do ambiente. Ao contrário, manteve corredores ecológicos e vegetação nativa, o que permite a circulação da fauna — diz Barbieri.

Outro elemento central do projeto é o incentivo à presença de polinizadores, com a introdução de colmeias de abelhas nativas sem ferrão, como jataí, mandaçaia e mirim. Embora a videira não dependa diretamente da polinização para produzir, as abelhas cumprem papel importante na manutenção da vegetação do entorno e na dinâmica do ecossistema.

Além disso, o vinhedo passou a incorporar práticas de economia circular, com uso de compostagem a partir de resíduos da própria produção, como o bagaço da uva, reduzindo dependência de insumos externos.

— A experiência mostra que é possível produzir espumantes de alta qualidade com redução de impacto ambiental e aumento da biodiversidade. Isso coloca o Brasil em uma posição interessante no debate global — avalia Barbieri.