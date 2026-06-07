Venda futura da soja, safra da maçã com "pingo de mel" e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

A necessidade de uma mudança cultural entre os gaúchos para a venda futura de soja e a safra da maçã deste ano foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (7), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- As incertezas em torno da próxima safra de soja têm levado os produtores gaúchos a adotar uma postura ainda mais cautelosa na comercialização antecipada da produção. Eduardo Sanchez, gerente estadual da StoneX, participou do programa e defendeu que o Rio Grande do Sul promova uma mudança cultural na forma de vender a safra.
- E a safra brasileira de maçã deste ano vai ficar marcada pelo "pingo de mel". A característica, que surge em razão de condições climáticas, foi uma das características destacadas na produção deste ano por Celso Zancan, diretor de Exportação e Logística da Associação Brasileira de Produtores de Maçã (ABPM), outro participante deste episódio.