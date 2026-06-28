"Vamos ver o RS muito mais florido neste ano", diz diretor técnico da Emater sobre a canola

Mateus Rocha, diretor técnico da Emater, durante a apresentação das projeções da próxima safra. João Vicente Ribas / Emater/ Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A safra de inverno deste ano deve ser marcada pela retração de culturas tradicionais, mas também pela expansão de alternativas como canola e carinata no Rio Grande do Sul, segundo a Emater. Em meio a mudanças no mercado e à busca por novas fontes de renda e energia no campo, essas culturas ganham espaço no Estado. O diretor técnico da Emater, Mateus Rocha, detalhou o cenário ao programa Campo e Lavoura, da Rádio Gaúcha. Confira trechos.

A Emater projeta a menor safra de inverno dos últimos cinco anos. Quais são os principais fatores que explicam essa retração?

O primeiro deles é a prudência dos produtores quanto à questão do El Niño. Há previsão de um ano mais chuvoso, o que tende a trazer complicações fitossanitárias às plantas. O segundo motivo são questões ligadas ao crédito rural. O produtor está com dificuldade de acesso devido ao endividamento e a eventos climáticos anteriores.

O recuo da área de inverno é uma consequência pontual da conjuntura atual ou indica uma mudança estrutural?

Talvez seja precipitado pontuar dessa forma. O que estamos vendo é que os produtores estão moldando o seu perfil conforme as suas condições. A chegada da canola é um termômetro disso. Então, talvez, a tendência para os próximos anos seja isso: buscar alternativas que dialoguem com aquilo que há de incentivo no momento, se é para produção de alimentos ou para biocombustíveis. Tudo isso depende das políticas de Estado e do mercado.

O trigo segue como a principal cultura de inverno, mas a projeção é de uma nova redução de área neste ano. O que pesou na avaliação do produtor?

A retração é bastante impactante, 30% em área, mas precisamos ver também o mercado. Tivemos uma super safra do trigo na Argentina. O mercado externo, então, está bem abastecido. Ao mesmo tempo, o preço da saca do trigo está muito justo na questão de lucratividade da lavoura. E o ciclo do trigo pode vir a enfrentar um El Niño em um momento vegetativo importante.

De outro lado, a canola é uma das culturas as quais a Emater projeta crescimento. Quais os motivos?

Vamos ver o Rio Grande do Sul muito mais florido neste ano. Digo isso porque a floração amarela da cultura chama a atenção. Sobre o aumento de área e produção, tem a ver com o ciclo mais curto. Então, quando tivermos mais chuva, grande parte da safra já vai ter sido colhida. Outra questão é o incentivo da indústria, que dá garantia da compra, preço é estável. Possivelmente, para os próximos anos, vamos continuar vendo esse número crescer. Esse talvez seja o futuro da canola no Rio Grande do Sul.

Sobre a "prima" da canola, a carinata também registrou crescimento. O que está por trás desta nova cultura?

Acompanhamos a carinata desde a safra passada. Neste ano, nossa projeção é de 12.365 hectares. Claro, nem se compara com os 800 mil hectares de trigo, né? Mas está chegando. O grão da carinata serve para a fabricação de SAF, que é o combustível sustentável para aviação. É uma outra pegada que está surgindo no Rio Grande do Sul, de produção de energia limpa. E é uma safra bastante interessante quando se pensana questão de agregação de valor na época do inverno. Aliás, essa é a importância: ter atividades que gerem renda no período do inverno para garantir o fechamento de ciclo econômico que a agricultura precisa ter. Porque nem sempre conseguimos ter um ano cheio na produção de verão.