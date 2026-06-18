O maior contingente de produtores orgânicos cadastrados está em Morrinhos do Sul. Marco Favero / Agencia RBS

O crescimento da produção orgânica no Litoral Norte não se explica apenas por preço ou oportunidade de mercado. Nas comunidades rurais onde a banana se consolidou como uma das bases da agricultura familiar, a expansão passa pela circulação de conhecimento, pela certificação participativa e por uma mudança de relação com a terra.

— Fazer agroecologia é um modo de vida. A gente leva um jeito diferente de se relacionar com a natureza, com a sociedade e com o consumidor — afirma o técnico agrícola Cristiano Motter, do Centro Ecológico.

Entre abril de 2024 e abril de 2026, o número de produtores orgânicos cadastrados em 12 municípios do Litoral Norte passou de 550 para 646, conforme levantamento feito a partir do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos (CNPO), do Ministério da Agricultura. A alta é de 17,5%.

O avanço é puxado pela banana, cultura que ganhou espaço nas encostas da Serra Geral ao longo das décadas. Segundo Motter, áreas antes ocupadas por cana-de-açúcar, grãos e lavouras de subsistência passaram a ser associadas à bananicultura, hoje uma das principais atividades da agricultura familiar na região.

Uma alta com oscilações

O crescimento aparece com força diferente entre os municípios. O maior contingente de produtores orgânicos cadastrados está em Morrinhos do Sul, mas Mampituba também se destaca pela expansão no período.

Morrinhos do Sul passou de 130 registros em 2024 para 220 em 2026 , mantendo a liderança regional.

passou de , mantendo a liderança regional. Mampituba , na divisa com Santa Catarina, subiu de 97 para 135 produtores cadastrados , crescimento de 39,2% .

, na divisa com Santa Catarina, subiu de , crescimento de . Dom Pedro de Alcântara teve avanço expressivo no recorte mais recente: de 30 para 42 cadastros entre 2025 e 2026, alta de 40% .

teve avanço expressivo no recorte mais recente: de entre 2025 e 2026, alta de . No total dos 12 municípios, o número passou de 550 para 646 entre 2024 e 2026, alta de 17,5% .

entre 2024 e 2026, alta de . De 2025 para 2026, o avanço foi mais modesto: de 629 para 646 produtores, crescimento de 2,7%. No mesmo intervalo, seis municípios tiveram queda no número de cadastros e três permaneceram estáveis.

Segurança pela coletividade

No caso de Mampituba, o agricultor e ex-secretário municipal de Agricultura, Dirceu Selau vê na força comunitária uma das explicações para o avanço local. Para ele, a certificação participativa ajuda a reduzir a exposição dos agricultores às oscilações de mercado:

— Por conta da coletividade, da certificação participativa.

Na comunidade onde vive, Selau estima que cerca de 95% das propriedades estejam ligadas à produção ecológica. O agricultor associa esse resultado a um aprendizado construído ao longo do tempo, nas formações e na convivência entre famílias.

— Trabalham por convicção de que tem que preservar o meio ambiente e de que os alimentos são mais saudáveis para nossas crianças e nossas famílias — afirma.

A certificação participativa é um dos pilares desse modelo. Diferentemente da auditoria feita por uma empresa contratada, o sistema envolve agricultores, técnicos e grupos locais em um processo coletivo de verificação. Para Motter, o formato combina com a lógica da agricultura familiar.

Na prática, a certificação pode abrir canais de venda e dar maior regularidade de preço. Motter cita as compras públicas como um dos caminhos possíveis. No Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), produtos orgânicos ou agroecológicos podem receber acréscimo de até 30% sobre o valor de referência em chamadas públicas.

A possibilidade de trabalhar sem agrotóxicos também aparece como fator de atração, mas não de forma isolada. Segundo Motter, há agricultores convencionais que gostariam de mudar o manejo, mas só passam a considerar a transição quando percebem que há condições técnicas e comerciais para sustentar a atividade.

— Muitos falam: “Eu uso porque me sinto obrigado a usar. Se eu não botar veneno, não consigo comercializar o meu produto no mercado em que estou”. Mas, se conseguissem vender sem precisar usar, seria melhor — relata.

O crescimento, porém, não foi contínuo em todos os municípios. Motter avalia que essa oscilação faz parte da dinâmica de entrada e saída de famílias do sistema. Entre os fatores que interferem nos números, cita o comportamento do mercado, a dificuldade de mão de obra e a falta de sucessão familiar. Também pesa a burocracia da certificação.

— A burocracia da certificação pode estar até desincentivando as famílias. O pessoal gostaria que fosse mais simples — afirma.

*Sob supervisão da jornalista Carolina Pastl