Iniciativa é uma homenagem aos 100 anos de nascimento de José Lutzenberger. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Nos 100 anos de nascimento de José Lutzenberger, a Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) promoverá uma aula pública para revisitar o legado do agrônomo que ajudou a moldar debates hoje centrais no campo, como agroecologia, produção orgânica e agricultura regenerativa.

O evento ocorre nesta quinta-feira (18), a partir das 13h30min, no Salão de Atos da faculdade, e terá como palestrante o agrônomo, ecologista e escritor Arno Kayser.

Um dos organizadores da atividade, o professor Sérgio Schneider, da Faculdade de Agronomia, conta que a escolha do tema surgiu a partir de uma conversa com Kayser, antigo colega dos tempos da Casa do Estudante Universitário, na década de 1980:

— Naquele período, a pauta ambiental começava a ganhar força em Porto Alegre. Hoje, percebemos que muitas das ideias que pareciam utópicas se transformaram em práticas concretas e amplamente adotadas.

Segundo Schneider, diversos avanços observados atualmente na agricultura guardam relação com as bandeiras defendidas por Lutzenberger décadas atrás. Entre eles, estão a expansão dos sistemas de produção orgânica e o uso crescente de bioinsumos como alternativa a parte dos defensivos químicos.

— É importante lembrar que houve gente antes de nós abrindo caminhos e propondo soluções que hoje fazem parte da realidade do campo — destaca o professor.