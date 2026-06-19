Trigo perde espaço no RS e cooperativas gaúchas projetam área 31,5% menor

Em algumas áreas no interior do Estado, trigo já inicia o seu desenvolvimento. Fecoagro-RS / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Em meio ao avanço do plantio de trigo no Rio Grande do Sul, um levantamento da Rede Técnica Cooperativa (RTC/CCGL), feito junto a 21 cooperativas agropecuárias, indica que a cultura deve perder espaço mais uma vez na safra de inverno. A estimativa aponta cerca de 790 mil hectares cultivados em todo o Estado, uma retração de 31,5% em relação ao ciclo anterior.

O dado não chega como surpresa no campo e reforça um movimento que vem se consolidando ano a ano: o recuo de uma cultura historicamente central nos sistemas produtivos de inverno. Para a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado (Fecoagro/RS), o resultado reflete um ambiente de decisões cada vez mais pressionado pela combinação de clima instável — com influência do El Niño — e margens apertadas.

E tem sido o cenário nos últimos quatro anos. Nesse período, a área de trigo acumula queda próxima de 50% no Estado.

Para o presidente da Fecoagro/RS, Adriano Borghetti, o movimento mexe com a lógica econômica do inverno gaúcho:

— O trigo é uma ferramenta de geração de renda no inverno e ajuda a diluir custos dentro da propriedade. Sua redução afeta o resultado do ano inteiro.

E a expectativa de um El Niño pesou, mas não foi só ela, observa gerente de Pesquisa e Tecnologia da RTC/CCGL, Geomar Corassa. A situação econômica dos agricultores também. As últimas safras foram marcadas por estiagens, excesso de chuvas e dificuldades de comercialização.

— Em muitas propriedades, a discussão deixou de ser quanto investir na lavoura e passou a ser se vale a pena plantar trigo — acrescenta Corassa.

Em parte das propriedades, houve, inclusive, a substituição do trigo por canola, culturas de cobertura de inverno ou pastagens para a pecuária.

Até então, apenas a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) havia divulgado uma projeção. Para a autarquia, a área no Estado deve encolher em 20% neste ano, com 925,5 mil hectares cultivados.