Tendências no vinho brasileiro, legado de Lutzenberger para o agro e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.
As tendências no vinho brasileiro e o legado de Lutzenberger para o agro foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (21), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- O maior concurso de vinhos da história do Brasil terminou, em Bento Gonçalves, com 53 medalhas Grande Ouro. Sobre a importância do 13º Brazil Wine Challenge e as tendências que apareceram nas taças, falou o presidente da Associação Brasileira de Enologia (ABE), Mário Lucas Ieggli.
- Também foi assunto deste episódio os cem do nascimento de José Lutzenberger. Sobre o legado de um dos mais influentes ambientalistas brasileiros e os caminhos da agricultura diante das mudanças climáticas e das exigências dos mercados, falou o agrônomo, ecologista e escritor Arno Kayser.