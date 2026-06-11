Safra de canola pode superar meio milhão de toneladas no RS

Área cultivada está estimada em 320,1 mil hectares, alta de 52,5% na comparação anual, conforme a Conab. Diogo Zanatta / Especial

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A expansão da canola no Rio Grande do Sul está sendo ainda maior do que a projetada no início da temporada. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) revisou, nesta quinta-feira (11), para cima suas estimativas e agora prevê uma produção de 518,2 mil toneladas no Estado.

A nova projeção representa crescimento de 52,3% em relação à safra passada e acrescenta cerca de 22 pontos percentuais sobre o levantamento anterior da estatal, que é publicado mensalmente. O mesmo movimento foi observado na área cultivada, estimada em 320,1 mil hectares, alta de 52,5% na comparação anual e também acima da previsão inicial.

A revisão é natural. As projeções iniciais da safra são feitas pela Conab conforme modelos matemáticos, e, agora, o momento é de reta final no plantio, conforme o mais recente Informativo Conjuntural da Emater. Ou seja, permite uma fotografia mais fiel do tamanho da safra que está sendo implantada.

Além disso, a demanda crescente da indústria e os modelos de integração, que incluem garantia de compra e fornecimento de tecnologia para a produção, estimulam a expansão da oleaginosa apesar da previsão de El Niño, conforme adiantado pela coluna.