Monitoramento do inseto que é vetor da doença segue nos pomares pelo interior do Estado. Julia Chagas / Seapi,Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O Rio Grande do Sul registrou pela primeira vez a presença do greening, considerada a doença mais destrutiva de pomares de citros do mundo. O foco foi identificado em um pomar doméstico em Palmitinho, município do Médio Alto Uruguai, encerrando um período de mais de duas décadas sem ocorrências da enfermidade no Estado desde sua chegada ao Brasil. Com a confirmação, autoridades sanitárias agora intensificam as medidas de contenção para evitar que a bactéria alcance os pomares comerciais gaúchos.

— A detecção ocorreu de forma precoce, em uma propriedade com cerca de 20 mudas, e nossa expectativa é que o foco tenha sido contido — acrescentou à coluna Ricardo Felicetti, diretor do Departamento de Defesa Vegetal da Secretaria Estadual da Agricultura.

Ainda segundo o diretor, as plantas apresentaram sintomas visuais suspeitos e foram submetidas à coleta de material para análise. Com o resultado positivo, foi acionado o plano de contingência, que inclui inspeções em um raio inicial de 500 metros ao redor da propriedade, que será ampliado para 1,4 quilômetro nos próximos dias.

As medidas também envolvem a erradicação das plantas contaminadas e daquelas localizadas no entorno do foco, com corte e enterro do material vegetal, além do monitoramento intensivo do psilídeo (Diaphorina citri), inseto responsável pela transmissão da doença, que é causada por uma bactéria.

Em outra frente, a secretaria investiga como a doença chegou ao Estado. A principal hipótese é a introdução da bactéria por meio de mudas sem procedência comprovada. De vizinhos, Santa Catarina registra ocorrências desde 2023, e há focos também na província argentina de Misiones.

O Estado vinha realizando um trabalho preventivo permanente. Entre novembro de 2025 e março de 2026, foram monitoradas 374 armadilhas em 77 municípios, com mais de 4,3 mil leituras para detectar a presença do inseto vetor.

O que é o greening?

Considerada a doença mais destrutiva dos citros

Causada por bactéria do gênero Liberibacter e transmitida pelo inseto psilídeo (Diaphorina citri)

O inseto adquire a bactéria ao se alimentar de uma planta doente e a injeta em plantas sadias

Embora não represente risco à saúde humana, o greening provoca deformação dos frutos, perda de qualidade, redução da produtividade e, em estágios avançados, a morte das plantas

Não existe tratamento eficaz. A eliminação das árvores contaminadas é a única forma de controle

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