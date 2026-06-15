Doença é causada por um vírus e é transmitida por morcegos. Fernando Dias / Ascom Seapi

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O Rio Grande do Sul está com um novo alerta sanitário para raiva herbívora em vigor. A sinalização foi feita pela Secretaria Estadual da Agricultura na última semana para os municípios de São Francisco de Paula, na Serra, e Caraá, no Litoral Norte. É o terceiro alerta emitido no Estado neste ano.

A pasta também alertou para a possível evolução dos focos para localidades vizinhas. No caso de São Francisco de Paula, a preocupação se estende para Canela e Três Coroas. Já em Caraá, o monitoramento inclui os municípios de Rolante, Riozinho e Maquiné.

Segundo o coordenador do Programa de Controle da Raiva Herbívora da secretaria, Wilson Hoffmeister, os focos vêm sendo registrados nessas regiões desde o ano passado, o que levou à emissão do alerta sanitário:

— Geralmente emitimos o alerta quando começamos a ter registro de casos e percebemos a evolução da doença em determinada região. Já vínhamos acompanhando focos no Litoral Norte e na Serra, por isso reforçamos as orientações aos produtores.

A principal orientação continua sendo a vacinação dos rebanhos. A doença afeta bovinos, bubalinos, equinos, ovinos e suínos e não possui tratamento após o surgimento dos sintomas clínicos — que incluem isolamento do rebanho, andar cambaleante, salivação intensa, dificuldade para engolir e paralisia progressiva.

Em paralelo a isso, a secretaria trabalha com o monitoramento da doença, que inclui a identificação de refúgios de morcegos hematófagos e ações de controle populacional dos animais transmissores. Caso detectem o local desses animais, o produtor deve entrar em contato com a Inspetoria ou o Escritório de Defesa Agropecuária mais próximo.

A doença

O que é? Doença viral grave que afeta bovinos, bubalinos, equinos, ovinos e suínos. Não tem cura e pode causar a morte dos animais;

Doença viral grave que afeta bovinos, bubalinos, equinos, ovinos e suínos. Não tem cura e pode causar a morte dos animais; Como é transmitida? Principalmente por morcegos hematófagos (morcego-vampiro) infectados pelo vírus da raiva;

Principalmente por morcegos hematófagos (morcego-vampiro) infectados pelo vírus da raiva; Quais são os sintomas? Andar cambaleante, falta de coordenação motora, paralisia progressiva, alterações de comportamento, dificuldade para se alimentar, morte do animal;

Andar cambaleante, falta de coordenação motora, paralisia progressiva, alterações de comportamento, dificuldade para se alimentar, morte do animal; Qual o período de incubação? O vírus pode permanecer incubado por até 60 dias antes do aparecimento dos sintomas;

O vírus pode permanecer incubado por até 60 dias antes do aparecimento dos sintomas; Tem tratamento? Não. Após o surgimento dos sinais clínicos, não há cura para a doença;

Não. Após o surgimento dos sinais clínicos, não há cura para a doença; Como prevenir? Vacinação do rebanho (duas doses na primovacinação), revacinação conforme orientação veterinária, comunicação imediata à Inspetoria Veterinária em caso de suspeita;

Vacinação do rebanho (duas doses na primovacinação), revacinação conforme orientação veterinária, comunicação imediata à Inspetoria Veterinária em caso de suspeita; A raiva é considerada um problema de saúde pública;

O novo alerta se soma a outros dois: um para os municípios de Tiradentes do Sul e São Nicolau e outro para Piratini.