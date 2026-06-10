Renegociação das dívidas rurais marca vitória do agro no Congresso Nacional

O governador do RS, Eduardo Leite (E), ao lado do relator do PL e senador, Renan Calheiros (C), falando com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Maurício Tonetto / Divulgação

Os jornalistas Carolina Pastl e Matheus Schuch colaboram com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A aprovação do Projeto de Lei 5.122/2023 pelo Senado representa uma vitória do agronegócio no Congresso Nacional. Mesmo diante da resistência da equipe econômica do governo federal, o governo do Estado, entidades do setor e parlamentares ligados ao agro conseguiram construir maioria para levar adiante a considerada principal proposta de enfrentamento ao endividamento acumulado após anos de perdas climáticas. O texto tramitava no Senado desde o ano passado.

A votação desta quarta-feira (10) é resultado de uma articulação que envolveu lideranças rurais, federações, cooperativas e representantes de Estados diretamente afetados por estiagens e enchentes, especialmente o Rio Grande do Sul. Ao longo da tramitação, o Ministério da Fazenda manifestou preocupação com o impacto fiscal da medida e trabalhou em alternativas à proposta. A pasta chegou a prever um impacto de R$ 140 bi caso o PL seja aprovado. Ainda assim, prevaleceu no Congresso o entendimento de que o problema exige uma solução mais ampla e estruturante.

O peso político da aprovação vai além do texto em si. O Senado chancelou uma demanda que o setor produtivo vem tratando como prioritária para a continuidade da atividade agropecuária em diversas regiões do país. A avaliação de lideranças do agro é de que não há espaço para discutir novos investimentos, ampliação da produção ou mesmo a execução plena do Plano Safra enquanto milhares de produtores permanecem pressionados por dívidas acumuladas em sucessivas safras frustradas por eventos climáticos extremos.

Nos bastidores, a mobilização reuniu nomes de diferentes correntes políticas. O governador Eduardo Leite participou das negociações ao lado da senadora Tereza Cristina (PP-MS) e do relator da matéria, senador Renan Calheiros (MDB-AL). Após reunião com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, o grupo manteve a defesa da proposta, argumentando que o texto incorporou mecanismos para limitar impactos fiscais.

— O Congresso já deu seu recado. Agora, caberá ao governo federal decidir se transformará em realidade uma proposta construída e aprovada apesar das resistências da área econômica — afirmou ainda o governador gaúcho ao colunista Matheus Schuch.

O avanço no Senado, porém, não encerra a disputa. Como sofreu alterações, o projeto retorna à Câmara dos Deputados antes de seguir para sanção presidencial.