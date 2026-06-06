Queijo de assentados fica no pódio de concurso gaúcho

O queijo premiado é inspirado na tradição missioneira. Naila Malokowski / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O principal reconhecimento do 3º Concurso de Queijos e Doces de Leite Artesanais do Rio Grande do Sul ficou com uma agroindústria nascida da busca de uma família assentada por autonomia no campo. Produzido pela Agroindústria Camponês, de Jóia, o queijo Missioneiro conquistou a medalha Super Ouro, a mais alta distinção da competição que reuniu mais de 100 produtos artesanais de diferentes regiões do Estado na Casa de Cultura Mário Quintana, na última semana.

Segundo Igor Valsoler, à frente do empreendimento, a ideia surgiu da vontade de não depender exclusivamente da venda de leite para grandes indústrias:

— Começamos com uma vaquinha de leite. Queríamos mostrar que era possível produzir algo além da commodity e agregar valor dentro da propriedade.

O queijo premiado é inspirado na tradição missioneira. A matéria-prima, no caso, o leite, vem de vacas da raça jersey. A maturação ocorre em tábuas de araucária, em um processo que busca recuperar práticas históricas da região das Missões e da avó de Igor, Maria.

Doce de leite de Carlos Barbosa também leva Super Ouro

Produto é de agroindústria localizada em Carlos Barbosa. Agroindústria Grespan / Divulgação

O outro grande destaque do concurso foi o doce de leite da Agroindústria Família Grespan, de Carlos Barbosa, vencedor da medalha Super Ouro na categoria doces de leite.

Formalizada há apenas seis meses, a agroindústria participou pela primeira vez da competição. O produto premiado nasceu de experiências realizadas por Cleimar Grespan em um fogão a lenha, após uma viagem a Minas Gerais.

Hoje, a produção utiliza apenas três ingredientes: leite, açúcar e bicarbonato. O leite vem do próprio rebanho da família, composto por vacas da raça holandesa. E, na panela, ganha uma coloração mais escura, resultado de uma caramelização mais intensa, e sabor equilibrado.

— Passa um filme na cabeça. Existe uma história por trás, muitos testes e muito aprendizado. O prêmio é uma validação de que estamos no caminho certo — diz Grespan.