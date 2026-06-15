Proteção jurídica contra dívidas, impacto da enchente e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.
Dicas para se proteger juridicamente contra o endividamento rural e o impacto ambiental da enchente foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (14), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- Com a previsão de El Niño, especialistas já têm alertado para a importância do planejamento financeiro e da proteção jurídica. A advogada Giulia Arndt, especialista em Direito Bancário aplicado ao agronegócio, trouxe medidas preventivas para reduzir riscos, evitar o aumento das dívidas e preservar a atividade no campo.
- E a Embrapa e o Ministério da Agricultura apresentaram, durante esta semana, duas notas técnicas que buscam transformar os aprendizados da tragédia em ferramentas para prevenir novos desastres. Ernestino Guarino, coordenador do Plano Recupera Rural RS e pesquisador da Embrapa Clima Temperado, trouxe mais detalhes.