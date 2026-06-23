Para o setor, a criação da data é um reconhecimento ao papel dos profissionais responsáveis por orientar consumidores. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Entre a taça e o vinhedo existe um profissional que influencia diretamente na forma como você consome e aprecia o vinho. É o sommelier. E, agora, a profissão passa a contar com uma data oficial de reconhecimento no Rio Grande do Sul.

Foi sancionada pelo governo gaúcho a Lei nº 16.524, que institui o Dia Estadual do Sommelier, a ser celebrado anualmente no dia 3 de junho. A iniciativa teve origem no Projeto de Lei nº 80/2024, de autoria do deputado estadual Guilherme Pasin na Assembleia Legislativa.

Para o setor, a criação da data é um reconhecimento da função deses profissionais.

— É um papel crucial na ponta, de levar a cultura do vinho aos consumidores, de ser um articulador entre a cadeia produtiva e o consumidor — acrescentou Caroline Dani, presidente da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS).

Ainda de acordo com a dirigente, a nova legislação também pode estimular a presença de mais sommeliers em diferentes segmentos do mercado.