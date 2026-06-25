Produtores protestam no RS pela aprovação do projeto de renegociação das dívidas em Brasília

Produtores se reuniram em frente a bancos no município de Rosário do Sul, na Fronteira Oeste. Movimento SOS Agro RS / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Produtores rurais voltaram a ocupar as ruas do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (25). Em frente a agências bancárias de 35 municípios, agricultores ligados ao movimento SOS Agro realizaram manifestações para pressionar a Câmara dos Deputados a pautar o Projeto de Lei (PL) 5.122, considerado pelo setor a principal aposta para enfrentar o passivo acumulado por produtores afetados por eventos climáticos extremos.

Os atos ocorreram em cidades de diferentes regiões do Estado, como Tupanciretã, Cachoeira do Sul, Itaqui, Dom Pedrito, Santiago, Panambi e São Luiz Gonzaga. Com o lema "O agricultor precisa de solução para viver", a mobilização buscou chamar atenção para a situação financeira do campo.

Coordenadora do movimento, Graziele de Camargo afirmou à coluna que a mobilização ganhou urgência diante da proximidade do recesso parlamentar, previsto para ocorrer entre 18 e 31 de julho:

— Voltamos a Brasília na semana que vem para pressionar pela votação, que precisa acontecer antes do recesso. Depois vem o período eleitoral e aí não vai acontecer.

Manifestação em Três Palmeiras, no norte do Estado. Movimento SOS Agro / Divulgação

Em tramitação no Congresso desde 2023, o PL 5.122 foi aprovado pelo Senado no último dia 10. Como sofreu alterações durante a análise dos senadores, o texto precisa passar por nova votação na Câmara dos Deputados antes de seguir para sanção presidencial.

Na Câmara, no entanto, o seu presidente, Hugo Motta (Republicanos-PB), demonstrou resistência ao texto. Assim como o governo federal, que classifica a proposta como uma "pauta-bomba" devido ao potencial impacto sobre as contas públicas e sinaliza não aprovar o texto caso chegue às suas mãos.

Além da aprovação do projeto, os manifestantes cobraram condições mais favoráveis para a renegociação de dívidas e acesso a recursos para financiar a próxima safra. As reivindicações ocorrem perto do anúncio do novo Plano Safra, pacote econômico viabilizado pelo governo federal, previsto para 1º de julho.