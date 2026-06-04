Por que produtores querem ir além da gala e da fuji nos pomares brasileiros

Atualmente, a gala representa 60% da produção nacional, enquanto a fuji responde por quase 40%. Associação Brasileira de Produtores de Maçã / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Responsáveis por praticamente toda a produção nacional de maçãs, as variedades gala e fuji transformaram o Brasil em um dos principais produtores do Hemisfério Sul. Agora, porém, o setor busca novos caminhos para diversificar os pomares e enfrentar desafios que vão da mão de obra ao comportamento do consumidor. É o que relatou o diretor de Exportações e Logística da Associação Brasileira dos Produtores de Maçã (ABPM), Celso Zancan, à coluna.

Segundo a entidade, a gala representa 60% da produção nacional, enquanto a fuji responde por quase 40%. Embora a fórmula tenha sido bem-sucedida ao longo das últimas décadas, produtores e pesquisadores têm intensificado testes com novas cultivares.

A principal razão está na concentração da colheita. Como grande parte dos pomares produz frutas em períodos semelhantes, há uma demanda elevada por trabalhadores em uma janela relativamente curta do ano.

— Estamos buscando novas variedades para estender a colheita. Hoje ficamos muito concentrados em gala e fuji e a estrutura de colheita acaba ficando muito pesada — esclarece Zancan.

Outros objetivos são ampliar as opções para o consumidor e criar novas cultivares adaptadas às mudanças climáticas.

Entre as alternativas já conhecidas está a pink lady, variedade de origem australiana. Apesar de ter despertado interesse nos últimos anos, a adaptação ao clima brasileiro ficou abaixo das expectativas do setor, de acordo com o dirigente da ABPM.