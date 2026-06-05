Fertilizantes são o principal motor de produtividade na agricultura. Dusan Kostic / stock.adobe.com

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Depois de meses em que o fertilizante figurou entre as principais preocupações do produtor rural, o mercado finalmente começa a emitir alguns sinais de alívio. A ureia, principal fonte de nitrogênio utilizada nas lavouras brasileiras, acumula seis semanas consecutivas de queda nos preços, conforme boletim da StoneX, rede global de serviços financeiros e consultoria, divulgado nesta semana.

Nos portos brasileiros, as cotações recuaram cerca de 25% desde o pico registrado após a escalada das tensões no Oriente Médio. Negócios que chegaram a superar os US$ 800 por tonelada agora ocorrem próximos de US$ 600.

A explicação, de acordo com Tomás Pernías, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, está na demanda:

— Os preços ainda elevados, aliados a relações de troca pouco atrativas, têm levado os compradores a adiar decisões de compra, aguardando condições mais favoráveis.

No entanto, a redução recente da ureia ainda não é suficiente para mudar o humor do produtor de trigo no Rio Grande do Sul, que começa a semear agora a próxima safra. Coordenador da Comissão de Trigo e Culturas de Inverno da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Hamilton Jardim avalia que muitos agricultores estão trabalhando "da mão para a boca", diante de um cenário de forte descapitalização após sucessivas safras frustradas. Segundo ele, os baixos preços recebidos pela soja, combinados aos custos ainda elevados dos fertilizantes e do óleo diesel, têm levado muitos produtores a reduzir investimentos e até mesmo a área destinada ao cereal.

— Por isso, a queda no preço do fertilizante ainda vai demorar para aparecer — resume Jardim.

Além disso, as tensões geopolíticas no Oriente Médio seguem limitando o fluxo de fertilizantes no mercado internacional. E, de acordo com Pernías, essas restrições logísticas também tem impedido recuos mais acentuados nas cotações desses insumos.

Vale lembrar que os fertilizantes são o principal motor de produtividade na agricultura e, atualmente, são totalmente importados pelo Brasil.