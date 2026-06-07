Por que, mesmo com a menor inadimplência, produtores gaúchos seguem endividados

Conforme dados do Banco Central, RS aparece entre os Estados com maior percentual de carteira rural estressada. Sxc / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Mesmo após sucessivas quebras de safra provocadas por estiagens e enchentes, o Rio Grande do Sul encerrou 2025 com a menor taxa de inadimplência rural do país: 5,3%, ante média nacional de 8,2%, segundo levantamento da Serasa Experian. O resultado coloca o Estado à frente de Paraná e Santa Catarina (ambos com 6%). A Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), no entanto, lembrou à coluna que o indicador não reflete necessariamente uma situação financeira confortável no campo.

A própria Serasa atribui o desempenho gaúcho à forte presença de cooperativas e sistemas integrados de produção, além do acesso a mecanismos de renegociação de dívidas. Para o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, porém, a principal explicação está no comportamento do produtor gaúcho. Segundo ele, muitos agricultores optam por prorrogar ou renegociar financiamentos, mesmo em condições menos favoráveis, para evitar entrar em inadimplência e preservar o acesso ao crédito.

Os números do Banco Central ajudam a explicar esse cenário. Embora tenha a menor inadimplência do país, o Rio Grande do Sul aparece entre os Estados com maior percentual de carteira rural estressada — aquela que reúne operações inadimplentes, prorrogadas e renegociadas. Em janeiro deste ano, os saldos problemáticos representavam 32,3% do crédito rural no Estado, percentual superado apenas pelo Distrito Federal. Em valores absolutos, eram R$ 36,4 bilhões em operações com algum grau de dificuldade de pagamento.

— Isso mostra que o produtor gaúcho não é caloteiro. Para se manter adimplente, ele aceita prorrogações e renegociações, muitas vezes com juros mais altos. O problema é que isso vai aumentando o tamanho da dívida e cria uma espécie de bomba-relógio financeira — afirma Da Luz.

Segundo o economista, parte dessa pressão também tem sido absorvida por cooperativas, revendas de insumos e cerealistas, que acabam financiando produtores fora do sistema bancário tradicional.